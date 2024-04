Eventtipp: LUSH Space Party am 28.6.2024 in allen Lush Shops in Österreich

Wir haben mal wieder einen besonderen Event-Tipp für euch: am 28.6.2024 finden in allen Lush Shops in Österreich eine Space Party statt. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Kommt zur Lush Space Party!

Begibt euch gemeinsam mit LUSH auf eine Reise in die Galaxie und erlebt eine kosmische Party, bei der wir uns gemeins daran erinnern, dass auch Raumfahrer:innen eine Pause brauchen, um Spaß zu haben.

Über diese Veranstaltung:

Euch erwarten 45min intergalaktische Aktivitäten einschließlich der Möglichkeit, deine eigene limitierte Badekugel herzustellen für ein außerirdisches Badeerlebnis! Ihr könnt euch einen Goodie-Bag inklusive eines Duschprodukts für deinen nächsten Aufenthalt im Weltall.

Anmeldung:

Wenn ihr dieses besondere Event nicht verpassen möchtet, dann meldet euch per E-Mail oder Telefon an und sichert euch einen Platz! Die Bezahlung erfolgt dann vor der Party bei uns im Shop oder bequem online über Eventbrite.

Workshops Zeiten und Anmeldemöglichkeiten:

WANN:

Die Workshops/Party Experiences werden in allen österreichischen Lush Shops am 28.06.2024 um jeweils 13:00, 15:00 und 17:00 stattfinden (Lush Rotenturmstraße in Wien & Lush Donauzentrum nur 15:00 & 17:00 Uhr).

Lush Rotenturmstraße

Rotenturmstraße 8

1010 Wien

+4315132920

rotenturmstrasse@lush.at

Lush Shop Mariahilferstraße

Mariahilferstraße 49

1060 Wien

+4315813007

mariahilferstrasse@lush.at

Lush Donauzentrum

Donau Zentrum

Wagramer Straße 81

1220 Wien

+4319409930

donauzentrum@lush.at

Lush SCS Vösendorf

SCS-Straße 1

2334 Vösendorf

+4313961203

scsvoesendorf@lush.at

Lush Graz

Hauptplatz 12

8010 Graz

+43316838621

graz@lush.at

Lush Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 34

6020 Innsbruck

+43512560374

innsbruck@lush.at