BlizzCon 2024 abgesagt: Geht die Con den Weg der E3?

Blizzard Entertainment hat die Fan-Convention BlizzCon 2024 abgesagt, die voraussichtlich im November in Anaheim, Kalifornien, stattfinden sollte.

Keine BlizzCon 2024

Das Unternehmen, das sich jetzt im Besitz von Microsoft befindet, kündigte die Absage am Donnerstag an, versprach aber, die Veranstaltung “in zukünftigen Jahren” zurückzubringen. “Nach sorgfältiger Überlegung im letzten Jahr haben wir bei Blizzard die Entscheidung getroffen, die BlizzCon 2024 nicht abzuhalten”, veröffentlichte Blizzard auf seiner Website. “Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, da die BlizzCon für uns alle ein ganz besonderes Ereignis bleibt, und wir wissen, dass sich viele von Ihnen darauf freuen. Während wir uns diesem Jahr anders nähern und da wir in der Vergangenheit verschiedene Veranstaltungsformate erforscht haben, können Sie versichert sein, dass wir genauso aufgeregt sind wie eh und je, die BlizzCon in den kommenden Jahren zurückzubringen.“

Stattdessen erwartet man von Blizzard Details über seine bevorstehende Spiele – wie World of Warcraft: The War Within und Diablo 4’s Vessel of Hatred-Erweiterung – später in diesem Jahr allein und auf “anderen Branchenmessen” wie der gamescom 2024 bekannt zu geben, die vom 21. bis 24. August in Köln, Deutschland, geplant ist. Overwatch 2 E-Sports stehen immer noch auf dem Zeitplan für Dreamhack Dallas und Dreamhack Stockholm, schrieb Blizzard, während persönliche World of Warcraft-Events zum 30-jährigen Jubiläum des Spiels stattfinden werden. “Während sich diese Veranstaltungen von der BlizzCon unterscheiden, nutzen wir all unsere Kreativität und Fantasie, um sicherzustellen, dass sie den gleichen Geist der Feier und Zusammengehörigkeit tragen”, sagte Blizzard. Leider hat auch der Niedergang der E3 nur mit einer Absage begonnen … warten wir’s ab!