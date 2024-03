Ein Fest für Otakus: Das war die Comic Con 2024 Dornbirn

Vergangenes Wochenende wurde Dornbirn mit der Comic Con 2024 zum Treffpunkt der Nerds, Geeks, Cosplayer:innen, Otakus, Streamer:innen, Gamer:innen, Podcaster:innen und Film- und Serienfans.

Mit fast 4000 Besucher:innen aus allen Altersgruppen und aller Herr und Länder war hier einiges los. Darunter mischt sich auch eine beträchtliche Anzahl an Cosplayer:innen, mit zum Teil unglaublich aufwendigen und realistischen Kostümen, über deren Kreativität man nur staunen kann. Ein ganz schön bunter Haufen also an Besucher:innen, Cosplayer:innen und Aussteller:innen.

An den verschiedenen Ständen fand man allerhand niedliche Accessoires, von selbstgemachtem Schmuck bishin zu selbst designten Haftnotizen, Figuren von Anime- und Spiele-Charaktere, Plüschtiere, Kleidung mit coolen Designs und beeindruckende Bilder von diversen Künstler:innen. Es zeigte sich als fast unmöglich nicht bei jedem Stand hängen zu bleiben und die vielen Artikel zu bewundern. Neben den zahlreichen Ausstellern hatte man auch die Möglichkeit deutsche Synchronsprecher:innen wie bspw. Manuel Straube, Claus-Peter Damitz oder Anne Helm zu treffen und so auch die Person hinter den Charakteren zu sehen.