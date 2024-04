Der Avatar: Herr der Elemente in Concert Ticketverkauf hat begonnen

Der Ticketverkauf für Avatar: Herr der Elemente in Concert hat auf reservix.de begonnen. Diese herausragende Show, präsentiert von Nickelodeon, GEA Live und Senbla, entführt das Publikum in eine musikalische Odyssee, die ihresgleichen sucht. Mehr als zwei Stunden musikalisches Erlebnis mit einem Live-Orchester, das die ikonische Musik der Serie zum Leben erweckt, bieten ein einzigartiges audiovisuelles Erlebnis. Taiko, die kraftvollen japanischen Trommeln, und Erhu, die ausdrucksstarke chinesische Geige, teilen sich das Rampenlicht mit traditionellen Violinen und Klarinetten. Zuschauer können in die Welt von Avatar eintauchen, um unvergessliche Momente mit Aang, Katara, Toph, Sokka, Zuko und anderen zu erleben.

Die Welttournee beginnt in den Vereinigten Staaten im September 2024 mit Auftritten in Städten wie Los Angeles, Seattle, Dallas, Atlanta, Washington, D.C., Boston und vielen weiteren. Im Jahr 2025 setzt die Tour ihre Reise in Europa fort und legt dabei im März 2025 insgesamt sechs Stopps in Deutschland sowie einen Halt in Österreich ein.

In Avatar: Herr der Elemente in Concert wird das Publikum in ein zweistündiges Spektakel mit einem Live-Orchester entführt, das die ikonische Filmmusik zum Leben erweckt. Szenen aus allen drei Staffeln der Serie werden auf einer Kinoleinwand gezeigt.

Jeremy Zuckerman, der Emmy-prämierte Komponist und Musiker hinter der Originalmusik der Avatar: Herr der Elemente Zeichentrickserie, hat sich mit den Serienschöpfern Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko sowie Jeff Adams, dem ursprünglichen Editor der Serie, zusammengetan, um die Originalkompositionen für die Konzertreihe zu erweitern. Diese spektakuläre Produktion vergrößert nicht nur den epischen Umfang und die hohe Dramatik der Serie, sondern bietet den Fans auch erstmalig die Gelegenheit, die fesselnde Welt von Avatar: Herr der Elemente durch dieses Live-Orchesterkonzert zu erleben.

“Es ist unglaublich befriedigend und bewegend, die emotionale Reaktion des Publikums auf den Konzerten zu sehen. Teil dieser Atmosphäre zu sein, ist ein einzigartig schönes Erlebnis”, sagt Zuckerman. “Es erfüllt mich mit großer Freude, dass noch viele mehr – sowohl neue als auch alte Avatar-Fans – die Show während dieser ausgedehnten Tour erleben können.”

Mit einem Peabody Award und einem Primetime Emmy, zusammen mit mehreren Annie Awards und Genesis Awards ausgezeichnet, hat sich Nickelodeons Avatar: Herr der Elemente nach seiner dreijährigen Laufzeit (61 Episoden) von Februar 2005 bis Juli 2008 als eine der beliebtesten animierten Serien in der Geschichte etabliert. In 2021 kündigte Nickelodeon die Gründung von Avatar Studios an, einer neuen Abteilung, die darauf abzielt, originalen Inhalt basierend auf der Welt von Avatar: Herr der Elemente und The Legend of Korra zu schaffen.

Die Erfolge der animierten Serie führten auch zu einem Begleit-Podcast Avatar: Braving the Elements, der derzeit in seiner dritten Staffel ist, einem remasterten Soundtrack vom Serien- (und Tour-)Komponisten Jeremy Zuckerman, jetzt digital und auf Vinyl verfügbar. Die Serie wurde auch in mehrere Bestseller-Buchreihen übersetzt, die weiterhin neue Originalgeschichten veröffentlichen. Die Graphic-Novel-Reihe hat über drei Millionen Exemplare verkauft, und die Jugendromane waren insgesamt 25 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times und haben über 700.000 gedruckte Exemplare.

Avatar: Herr der Elemente in Concert Live-Orchester Tour in Deutschland