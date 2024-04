Das sind die B-Boys und B-Girls des Red Bull BC One Cypher Austria 2024

Am 27. April 2024 wird es in Wien richtig heiß hergehen – die Spotlights der österreichischen Breaking-Szene richten sich an diesem Tag auf die Ballonhalle im dritten Wiener Gemeindebezirk. Die besten B-Girls und B-Boys battlen beim Red Bull BC One Cypher Austria 2024 um den Triumph bei der wichtigsten österreichischen Solo-Competition für Breaker:innen. Es geht aber um weit mehr als nur Ruhm und Ehre in der heimischen Breaking-Szene: Auf die Sieger:innen wartet die Chance, sich für das Red Bull BC One World Final zu qualifizieren, das 2024 in Rio de Janeiro (Brasilien) stattfinden wird.

Qualifikations-Battles im “The Unity Dancy” Studio Wien

Bevor das nationale Finale stattfinden konnte, mussten sich zuerst die Top 8 B-Girls und Top 16 B-Boys in einem Qualifikations-Bewerb ihren Platz im LineUp des Red Bull BC One Cypher Austria 2024 ertanzen. 78 B-Girls und B-Boys aus Österreich zeigten am gestrigen Samstag ihre besten Moves. Die Leistungsdichte der B-Girls und B-Boys wird in Österreich immer höher und die Tänzerinnen und Tänzer pushen sich gegenseitig zu Spitzenleistungen, um auch im internationalen Vergleich zu den Top-Nationen und Medaillen-Anwärter:innen bei den Olympischen Spielen zu gehören, wo im Sommer 2024 zum ersten Mal auch Breaker um Medaillen battlen werden.

Spitzenleistungen waren auch notwendig, um sich für den Red Bull BC One Cypher Austria 2024 zu qualifizieren. 65 B-Boys und 13 B-Girls aus ganz Österreich tanzten am Samstag beim Open Qualifier des Red Bull BC One Cypher Austria 2024 um ihren großen Traum: Den Sieg bei Österreichs prestigeträchtigstem Breaking-Event und ihr Ticket für das Red Bull BC One World Final am 7. Dezember 2024 in Rio de Janerio. Angeheizt von Host “Godfather” und zu den Beats der DJs Honey Melon und Uncle Willi verwandelten die B-Girls und B-Boys den Battle-Room im Holmes Place Tanzstudio in der Millennium City zu ihrem Spielplatz. Bewertet wurden sie von den drei Judges B-Girl Dora und die beiden B-Boys Lil Zoo und The Wolfer.

Am 27. April treten beim Red Bull BC One Cypher Austria 2024 die besten Breaker Österreichs gegeneinander an. Gelingt es B-Girl Sinaya aus Kärnten und B-Boy Hynamite, ihre Siege aus dem Vorjahr zu wiederholen – oder holt sich jemand anderer das Ticket für Brasilien? Die österreichischen Breaker sind auf jeden Fall bis in die Haarspitzen motiviert, denn Eins-gegen-Eins Battles sind immer für eine Überraschung gut und das KO-System erlaubt keine Fehler. Somit ist Spannung bis zum letzten Headspin garantiert.

Ticketvorverkauf für das Breaking-Event des Jahres

Die Ballonhalle Wien wird am 27. April 2024 ab 19.00 Uhr zum Melting Pot der heimischen Breaking-Szene – und ist die perfekte Location für B-Girl und B-Boys aus ganz Österreich. Sie wollen zeigen, was in ihnen steckt – ein Vorgeschmack auf die Breaking-Olympiapremiere 2024 in Paris. Ein Pflichttermin für alle Tanz-Fans und jene, die die neue olympische Disziplin „Breaking” besser kennenlernen und die Faszination der Eins-gegen-Eins Battles erleben wollen. Hier geht es zum Ticketshop!

Die Top 8 B-Girls

B-Girl Sinaya (Titelverteidigerin)

B-Girl Spinelli (Wildcard Circus Cypher Vol.1)

B-Girl Alinza

B-Girl Gameova

B-Girl Jana

B-Girl Manu

B-Girl SoFly

B-Girl Ellá

Die Top 16 B-Boys