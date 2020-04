Huawei Watch GT 2e ab sofort in Österreich erhältlich

Die Huawei Watch GT 2e ist ab sofort in Österreich erhältlich. Wenn ihr euch noch auf der Suche nach einer smarten Uhr befindet, lest hier mehr!

Wir haben die Watch GT 2e getestet

Aus unserem Review zur Smartwatch: Huawei hat in diesem Fall einfach alles richtig gemacht. Zu der Kombination, dass der Preis gesenkt und Funktionen wie SpO2-Messung ergänzt wurden, kann man einfach nicht nein sagen. Wenn ihr allerdings schon die Vorgängerversion besitzt, gibt es nur wenig Grund, ein Upgrade zu wagen. Da die Watch GT 2e fast baugleich mit ihrer Vorgängerin ist, bleibt auch das Fazit gleich: Die tagelange Akkulaufzeit, die gut aufbereiteten Übersichten und die Vielzahl an optionalen Zifferblätter lassen die Smartwatch immer wieder in einem guten Licht erscheinen. An Leistung mangelt es hier nicht, und die Funktionen werden zu jeder Tages- und Nachtzeit sehr gut erfüllt.

Die Smartwatch, die gemeinsam mit der Huawei P40-Serie im Zuge einer virtuellen Pressenkonferenz am 26. März 2020 vorgestellt wurde, ist ab sofort auch in Österreich verfügbar. Die Uhr überzeugt als Unisex-Modell durch ihr trendiges Design, ihre innovative Technologie und zwei Wochen Akkulaufzeit. In Graphite Black, Lava Red und Mint Green ist die Smartwatch zu haben. Die Huawei Watch GT 2e ist auf der offiziellen Website um einen unverbindlichen Richtpreis von 169 Euro erhältlich!