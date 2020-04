Huawei Watch GT 2e Smartwatch Test: Günstiger und besser

Huawei hat die Huawei Watch GT 2e vorgestellt, und die Smartwatch hat ein paar Tricks auf Lager. Worum es sich hier genau dreht, lest ihr im Review! Hier geht’s zur Website des Geräts.

Auf den ersten Blick: Ein wenig sportlicher

Die neue Smartwatch sieht sportlicher aus und etwas geradliniger als die Vorgängerversion (hier geht‘s zum Test), und eine Änderung gibt es zu verkünden. Die femininere Variante mit 42 mm gibt es nun nicht mehr zur Auswahl, stattdessen gibt es ein 46,8 mm-Universalmodell mit einem 1,39 Zoll großen AMOLED-Display. Um das Aussehen insgesamt ein wenig anzupassen, gibt es zwölf vorinstallierte Zifferblätter, die gemeinsam mit vier Standby-Zifferblätter für das Design sorgen. Über die Huawei Health-App könnt ihr übrigens rasch für Zifferblatt-Nachschub sorgen!

Das Gehäuse der Huawei Watch GT 2e wird nur von zwei Knöpfen am Rand unterbrochen, von denen einer für das Hauptmenü verwendet wird. Der andere Button ist eine sogenannte Funktionstaste, die euch durch Knopfdruck in eine von euch gewählte App bringt. Zur Auswahl stehen hierbei die Apps Training, Trainingsaufzeichnungen, Trainingsstatus, Herzfrequenz, SpO2 (neu!), Aktivitätsaufzeichnungen, Schlaf, Stress, Atemübungen, Musik, Barometer, Kompass, Benachrichtigungen, Wetter, Stoppuhr, Timer, Wecker, Taschenlampe, Telefon suchen sowie die Einstellungen.

Was die Watch GT 2e kann

Die soeben aufgezählten Apps sind alles, was die Huawei-Smartwatch euch an Funktionen bietet. Neu im Vergleich zur Vorgängerversion ist der SpO2-Messer, der euch die Sauerstoffsättigung im Blut misst. Genauer gesagt wird der Prozentsatz an Hämoglobin im Blut, der Sauerstoff enthält, gemessen, und ihr bekommt leicht verständlich ein Diagramm präsentiert. Werte über 90 Prozent sind gut, bei zwischen 70 und 89 Prozent wird die Auswertung gelb, und unter 70 Prozent sind kritisch. Hier bittet euch die Huawei Watch GT 2e, umgehend einen Arzt aufzusuchen.

Ansonsten erwarten euch die typischen Smartwatch-Funktionen, die wie üblich gut funktionieren. Ihr werdet natürlich über Vorgänge auf eurem gekoppelten Smartphone benachrichtigt, und zwar bei all jenen Apps, bei denen ihr das wünscht. Wenn ihr auf eurem Zifferblatt nach oben wischt, kommt ihr zu den ungelesenen Nachrichten, und wenn ihr nach unten wischt, kommt ihr in ein Schnellmenü für Nicht Stören, Akkuladung und so weiter. Mit einem Wisch nach links oder rechts könnt ihr durch die einzelnen Apps durchblättern.

Im Alltag: Typisch Smartwatch

Sobald ihr euch an diesen Mechanismus gewöhnt habt, dass jede App sofort den ganzen Bildschirm einnimmt, macht es Spaß, schnell mal zwischendurch den eigenen Puls oder den Stresslevel zu checken. Wenn ihr die Funktionstaste mit einer Smart-App eurer Wahl belegt habt, geht das auch rasch in Fleisch und Blut über. Einfach auf die untere Taste drücken, und schon seid ihr beispielsweise beim Herzfrequenzmesser! Die Bedienung der Huawei Watch GT 2e ist dabei kinderleicht, wenn ihr ein Android-Smartphone gewöhnt seid, gibt es hier für euch nichts Neues.

Die versprochenen zwei Wochen Akkulaufzeit können in der Regel fast immer eingehalten werden. Wenn ihr beispielsweise das TruSleep-System zum Schlaftracking nicht nutzt, geht da noch mehr. Insgesamt ist die Akkulaufzeit dieser Watch so hoch, dass man eigentlich nicht mal ans Laden denkt. Bei einer Apple Watch 4 (hier geht‘s zum Test) sieht das anders aus, dort ist allerspätestens nach zwei Tagen Nutzung Schluss. Das macht die Huawei Watch GT 2e zu einem tollen Begleiter, selbst, wenn ihr mal ein paar Tage ohne die Ladestation verbringt.

Verlässlich bis zum Ziel

Huawei hat die Smartwatch als Sportuhr positioniert, und natürlich kann man es sich nicht nehmen lassen, diese Funktion besonders unter die Lupe zu nehmen. In Verbindung mit der Huawei Health-App stehen euch so einige Details zur Verfügung. Ihr könnt eure Trainingsdaten durchsehen, wie etwa die Dauer einer Trainingseinheit, verbrannte Kalorien oder Durchschnittstempo. Damit nicht genug, bei der Herzfrequenz könnt ihr euren Frequenzbereich prüfen, euren Ruhepuls einsehen und ungewöhnlich hohe oder niedrige gemessene Frequenzen auflisten. Der Pulsmesser braucht übrigens ein paar Sekunden, bevor er die korrekte Frequenz gefunden hat.

Die Trainings werden lückenlos aufgezeichnet und werden euch grafisch aufbereitet. Der integrierte Schrittzähler, eine Info über eure Trainingsminuten, Stresslevel, Schlafzyklus und -qualität via TruSleep: So gut wie alles wird euch in der Huawei Health-App ansehnlich aufbereitet. Sogar Medaillen, die als Fortschrittsmesser und Motivation dienen, sind mit von der Partie, auch eigene Ziele lassen sich von euch definieren. Übrigens: Habt ihr eine Körperwaage mit der App verbunden, werden auch diese Daten gleich ans Smartphone gesendet. Viel angenehmer geht‘s wirklich nicht!

Die Technik der Huawei Watch GT 2e

Was das Volumen der Uhr angeht, hält sich alles schön in Grenzen. So ist sie weder filigran noch wuchtig, mit 53 x 46,8 x 10,8 Millimetern ist es eine Smartwatch, die sowohl von Männern als auch Frauen getragen werden kann. Etwa 43 Gramm wiegt die Watch ohne Armband, was sich als äußerst angenehm erweist. Der 1,39 Zoll große AMOLED-Bildschirm löst mit 454 x 454 Bildpunkten auf, und der verbaute Speicher ist 4 GB groß. Da ihr keine zusätzlichen Apps, sondern nur zusätzliche Zifferblätter installieren könnt, ist das auch vollkommen ausreichend. Bis zu 500 Songs passen problemlos auf die Smartwatch.

Das Gerät kann den Bluetooth-Standard 5.1 und wird ausschließlich mit der mitgelieferten magnetischen Ladeschale aufgeladen. Die Huawei Watch GT 2e ist sowohl mit iPhones als auch mit Android-Geräten benutzbar, sofern ihr zumindest Android 4.4 oder iOS 9 verwendet. Wasserdicht ist die Smartwatch ebenso, ihr dürft sie zum Schwimmen gefahrlos einsetzen. Beim Tauchen, Wasserskifahren und ähnlichen Aktivitäten solltet ihr die Smartwatch allerdings ablegen. Apropos Technik: Wer die Smartwatch bis zum 1. Mai 2020 online unter diesem Link erwirbt, bekommt die Huawei Körperfettwaage gratis dazu!