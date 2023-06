Huawei Watch 4-Serie vorgestellt, mit Normal- und Pro-Variante

Mit der Huawei Watch 4 und Watch 4 Pro bringt der Hersteller neue Flaggschiff-Smartwatches auf den Markt.

Über die Watch 4-Serie

Huawei nimmt sich in der neuen Huawei Watch 4-Serie der verbesserten Gesundheitsüberwachung an. Die Huawei Watch 4 und die Huawei Watch 4 Pro (hier geht’s zu unserem Review) sollen die Grenzen einer Flaggschiff-Smartwatch neu definieren. Die Serie überzeugt durch ihr hochwertiges, futuristisches Design in Kombination mit fortschrittlichen Funktionen für das Gesundheitsmanagement. Die smarten Uhren sind in Österreich ab dem 19. Juni zu einem unverbindlichen Richtpreis um 449,- Euro für die Huawei Watch 4 beziehungsweise ab 549,- Euro für die Huawei Watch 4 Pro verfügbar. Ab dem 19. Juni bis 2. Juli 2023 erhalten Kund:innen beim Kauf einer solchen Watch die Huawei FreeBuds 5i (zu unserem Test) bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu.

Die Huawei Watch 4-Serie verfügt standardmäßig über eine EKG-Messung und einen optischen 8-Kanal-Herzfrequenzsensor mit TruSeen™ 5.0+ Herzfrequenzüberwachung sowie PPG-Arrhythmie-Analysefunktion, die eine genaue Überwachung von Herzgesundheitsindikatoren wie Arrhythmie, Herzrhythmus und Pulsmuster ermöglicht. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht eine präzise EKG-Analyse verschiedener Ergebnisse und warnt Nutzer:innen vor wichtigen herzbezogenen Risiken wie unregelmäßigem Herzschlag und Arterienversteifung. Mit dem neuen Respiratory Check geht die neue Serie ein anderes Thema an. Objektive Indikatoren wie Atemfrequenz, SpO2-Bereich und Hustengeräusche bewerten die Lungengesundheit zur Analyse des Atemspektrums.

So viele Möglichkeiten

Darüber hinaus verfügt die neue Uhrenserie mit Huawei TruSleep™ 3.0 über eine fortschrittliche Schlafüberwachung. Neben den traditionellen Indikatoren wie Herzfrequenz und SpO2 sind auch fortschrittliche Überwachungsfunktionen wie EKG, Erkennung der Arteriensteifigkeit, Stresslevel, Hauttemperatur und Lungenfunktion enthalten. Health Glance und Health Trends bieten leicht verständliche Übersichten über die Messungen, einschließlich eines Wellendiagramms. Smart Health Reminders senden Benachrichtigungen und Vorschläge, um Nutzer:innen bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Herzfrequenz und eines gesunden Sauerstoffgehalts im Blut zu unterstützen. Es werden auch Echtzeit-Erinnerungen für Anomalien bereitgestellt, um frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu machen.

Die Huawei Watch 4 Pro verfügt über ein Gehäuse aus Titan in Luft- und Raumfahrtqualität, und die Huawei Watch 4 zeigt sich mit einem schwarzen Edelstahlgehäuse und gewölbtem 3D-Glas in stromlinienförmiger Ästhetik und futuristischen Stil. Mit über 20.000 Optionen für Zifferblätter, unter anderem “Planet Quest” mit verschiedenen Planeten im Sonnensystem sowie “Star Voyage”, inspiriert vom Weltraum und Raumschiffen, ist bei der neuen Serie das passende Design für alle dabei. Beide Smartwatches werden mit ihren eigenen, einzigartigen Armbändern geliefert. Ab 19. Juni 2023 ist es so weit, dann kommen die beiden Geräte in den Handel – mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Produktwebsite. Was haltet ihr von diesen Uhren, wären die etwas für euch?