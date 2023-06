Huawei Watch 4 Pro Test: Edle Smartwatch mit Ausdauer und Performance

Der Hersteller selbst verspricht mit der Huawei Watch 4 Pro einen hochwertigen und edlen Begleiter. Neben umfassenden Gesundheitschecks könnt ihr euch bei Workouts, aber auch im Alltag jederzeit auf die Smartwatch verlassen. Hohe Verarbeitungsqualität, gute Akkulaufzeit, zuverlässige Benachrichtigungen und auch jede Menge Flexibilität kann man von der Uhr erwarten. Soweit also nichts Neues, möchte man meinen, doch wenn man sich das Gerät näher ansieht, wird man da und dort doch immer wieder positiv überrascht. Da kommen eine Sturzerkennung, neue Zifferblätter, überarbeitete Aktivitätsringe und mehr zusammen – ein Ansehen lohnt sich. Legen wir also los mit unserem Testbericht, und dafür packen wir das Gerät zuallererst einmal aus!

Schnell, umfassend und unkompliziert – so fügt sich die Huawei Watch 4 Pro in euren Alltag ein. Mehr lest ihr in unserem Review!

Der erste Eindruck der Uhr

Das Produkt selbst ist äußerst clean gehalten und wird natürlich von seinem großen runden Display dominiert. Die Huawei Watch 4 Pro besitzt keine drehbare Lünette, keine Ablenkung, kein nichts – nur auf der rechten Seite des Geräts findet ihr eine dreh- und klickbare Krone vor, und an der unteren Seite der rechten Kante gibt es einen Knopf. Die Krone kann bei manchen Zifferblättern für mehr/andere Infos sorgen, und ansonsten ist sie für das Scrollen bei Texten zuständig. Drückt ihr sie, kommt ihr entweder in die App-Übersicht oder auf das von euch gewählte Zifferblatt! Die untere Taste ist für den Schnellzugriff auf drei von euch Apps verantwortlich, einfach darauf drücken und die App wählen – beim Halten könnt ihr den AI Voice-Assistenten für Anrufe, Timer und mehr nutzen.

Unser Testgerät der Huawei Watch 4 Pro kommt in einem Edelstahlgehäuse und einem passenden Edelstahlarmband zu einer UVP von 649,- Euro. Dem Aufbau entsprechend müsst ihr zunächst die Anzahl der Armband-Glieder anpassen, damit die Watch gut auf euer Handgelenk passt! Schön zu wissen, dass das Ganze vollkommen werkzeugfrei funktioniert und auch binnen weniger Sekunden erledigt ist. Sofern ihr einen Fingernagel zur Verfügung habt, mit dem ihr einen kleinen Schalter umschieben könnt, geht das rasch und äußerst unkompliziert. Kaum passt die Smartwatch dann gut auf euer Handgelenk, könnt ihr auch schon loslegen! Die Verarbeitungsqualität der Uhr ist jedenfalls sehr hoch und ist wohl jeden Preis wert – die Frage ist, ob da auch die Software mithalten kann?

Konfiguration der Huawei Watch 4 Pro

Wer schon andere Smartwatches des Herstellers kennt, wird hier nur mäßig überrascht sein. Denn man merkt die jahrelange Expertise auch bei der Huawei Watch 4 Pro – nach dem Kopplungsvorgang mit eurem Smartphone geht alles sehr rasch und einfach von der Hand. Egal, ob ihr schon Profis im Bezug auf Wearables seid oder dieses Gerät eure erste Smartwatch ist: Da kann gar nichts schiefgehen. Im Zuge der Erstkonfiguration werdet ihr gebeten, die Huawei Health-App herunterzuladen. Während des Testzeitraums im Juni 2023 war hier die Version 13.1.4.310 aktuell – und hier funktionierte einfach alles. Rasch ist die Uhr gekoppelt, und nach wenigen Minuten seid ihr schon drauf und dran, alles auf eure Bedürfnisse hinzukonfigurieren.

Ob es nun persönliche Ziele sind wie den Schlaf zu optimieren, ein gewisses Zielgewicht zu erreichen oder euren Stresslevel im Zaum zu halten, die App macht es euch einfach, das Gerät auf euren Alltag abzustimmen. Auch die Health-Kleeblätter mit ihren täglichen Zielen sind mit von der Partie, so werdet ihr gebeten, genug Wasser zu trinken, zumindest einmal täglich zu lächeln oder 30 Minuten Aktivität nachzugehen. Dies soll einfach dafür sorgen, dass ihr gewisse Dinge in euren täglichen Ablauf integriert und das langsam zur Routine wird – für ein gesteigertes Wohlbefinden! Sobald ihr alles eingestellt habt, so wie ihr das haben wollt, könnt ihr dann mit der Alltagsverwendung loslegen. Bevor wir uns dieser widmen, noch ein paar Worte zur Companion-App!

Mehr zur Huawei Health-App

Der Hersteller selbst beschreibt die App als euren persönlichen Gesundheits- und Fitnessbegleiter, direkt in eurer Tasche. Dabei ist es egal, ob ihr Anfänger:innen oder Profis seid, eure Gesundheit einfach nur im Blick haben wollt oder es rein um die Verwaltung der Geräte geht: Die Huawei Health-App zeichnet eure Aktivitäten in mehr als 100 verschiedenen Sportarten auf, vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau. Eure Workout-Daten werden euch bei jedem Schritt angezeigt, damit ihr auch bestimmt eure Ziele erreichen könnt. Apropos Ziele: Mit dem Schlagwort Healthy Living könnt ihr euch von der App und der Uhr gewisse Aufgaben stellen lassen. Dazu gehören etwa regelmäßiges Wassertrinken, aber auch bewusstes Abschalten, das Erreichen eines Schrittziels oder guter Schlaf!

Ihr könnt euch detailliert eure gesammelten Gesundheitsstatistiken in der Huawei Health-App anzeigen lassen. So findet ihr leicht zugängliche Aufzeichnungen über eure Herzfrequenz, euren Sauerstoffgehalt im Blut, euren Blutdruck, eurer Schlafqualität, die Anzahl eurer Schritte und mehr. Diese Daten werden in übersichtlichen, dynamischen Diagrammen dargestellt, so dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Doch auch die Zifferblätter der Huawei Watch 4 Pro lassen sich so anpassen, indem ihr aus Hunderten verschiedenen, in übersichtliche Styles kategorisierten, kostenpflichtigen und Gratis-Zifferblätter wählt. Die Spannweiter reicht von dynamischen Sportarten bis hin zu lustigen Cartoons. Ihr könnt hier also laufend für einen neuen Look sorgen – das hält den Eindruck frisch!

Die Huawei Watch 4 Pro im Alltag

Nach dem Update auf die im Testzeitraum aktuellste Version HarmonyOS 3.1.0.138 konnten wir dann loslegen. Was soll ich sagen: Die Huawei Watch 4 Pro macht ihre Sache richtig, richtig gut. Nicht nur Altbewährtes wie das Schlafmonitoring namens TruSleep, Aktivitätserinnerungen, regelmäßige Stresstests, Pulsmessungen, Blutsauerstoff- und Hauttemperaturmessungen im Hintergrund erledigt sie anstandslos, sie bringt auch Neues auf den Tisch. Mit Health Glance bekommt ihr binnen 60 Sekunden einen Überblick über euren Allgemeinzustand, da werden Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresspegel sowie Hauttemperatur gemessen, aber auch ein EKG angefertigt, die Erkennung von Arterienverhärtung angestoßen und ein Atmungstest durchgeführt. Das nenne ich mal umfassend!

Doch nicht nur als Gesundheitsinspektor, auch als Trainingscoach und als Benachrichtigungszentrale kann sich die Huawei Watch 4 Pro auszeichnen. Man trägt die Smartwatch wegen ihrer hohen Verarbeitungsqualität äußerst gerne, und die Zuverlässigkeit der Uhr überzeugt dabei restlos. Alles wird rasch und verzögerungsfrei angezeigt und umgesetzt, ob ihr nun ein Training durchführt, eure Gesundheitswerte checkt oder einfach nur die letzten Benachrichtigungen durchgeht. Die untere Taste kann dabei unterstützen, wenn ihr den Schnellzugriff mit drei von euch gewählten Apps befüllt – das macht sich im Alltag bemerkbar und reduziert die ohnehin wenige Interaktionszeit mit der Smartwatch noch weiter. Schön, wenn ein so fähiges Gadget so unauffällig sein kann!

Viele Fähigkeiten der Smartwatch

Dadurch, dass der Wearable-Markt in letzter Zeit so bedient wurde, ist es immer etwas schwierig, auf alles einzugehen, was so eine Smartwatch alles kann. Denn die Huawei Watch 4 Pro ist ein grandioses Sammelsurium an Optionen, und das fängt bei den Gesundheitsdaten an. Klar, der Hersteller legt einen großen Fokus darauf, aber neben Benachrichtigungen und Workout-Aufzeichnungen kann die Uhr auch noch einiges mehr. Beispielsweise darf man nicht vergessen, dass via Petal Maps eine Navigation am Handgelenk möglich ist. Seid ihr im Dunklen unterwegs, kann die Smartwatch auch eine Taschenlampenfunktion anstoßen – das heißt, das Display wird dann einfach maximal hell. Auf Wunsch könnt ihr eine Farbe wählen oder die Taschenlampe auch blinken lassen.

Genauso gibt es direkt auf der Uhr den Zugriff auf die Huawei AppGallery, also den hauseigenen App-Store. Wem das zu umständlich ist, kann das aber auch auf dem Smartphone erledigen und so Apps nachladen, die standardmäßig nicht vorinstalliert sind – etwa eine Rechner-App, ein Radio, GPS-Tools, Meditations-Apps und mehr. Neben einem Kompass gibt es auch eine Musik-App, die euch wenig überraschend den Genuss von Musik ermöglicht. Eine Wetter-App ist ebenso mit dabei wie ein Kalender, die Option, einen Wecker oder Timer zu stellen sowie eine Stoppuhr zu verwenden. Wer ihn benötigt, auch ein Barometer ist mit von der Partie, der stets den gegenwärtigen Luftdruck misst. Ihr seht schon: So ein Tool wie die Huawei Watch 4 Pro ist ein digitales Schweizer Taschenmesser!

Was es noch zu sagen gibt

In Tandem mit der Huawei Health-App lässt sich diese Smartwatch natürlich ganz fein einstellen, das betrifft vor allem die Benachrichtigungen. Auf Wunsch könnt ihr nämlich all die Apps auf eurem Smartphone durchgehen und Benachrichtigungen davon einzeln zulassen oder deaktivieren, sodass nur das Wichtigste an euer Handgelenk ankommt. Mittels eSIM-Funktion könnt ihr die Huawei Watch 4 Pro auch ganz ohne Smartphone verwenden, was Dinge wie Nachrichten, Navigation und Telefonie angeht. Mit Huawei Wallet könnt ihr auch Kundenkarten auf eurer Smartwatch speichern, und mit dem Punkt „Schnelle Antworten“ könnt ihr bei unterstützten Apps diese raschen Antworten gleich von eurem Handgelenk aus verwenden. Das ist äußerst produktiv und im Alltag so richtig cool!

Wie bei allen aktuellen Huawei-Smartwatches ist auch hier die Akkulaufzeit für all das Gebotene herausragend. Der Hersteller verspricht bis zu viereinhalb Tage Laufzeit, und im Test (bei Vielnutzung) schaffte ich locker an die drei Tage. Um es nochmals hervorzuheben: Die Verarbeitungsqualität der Huawei Watch 4 Pro ist hervorragend. Man trägt sie zu jeder Tages- und Nachtzeit gerne, und auf Wunsch werdet ihr mit Erinnerungen zur Aktivität angehalten oder eben nicht. So, wie ihr das Produkt konfiguriert, so bekommt ihr es auch serviert, und es ist äußerst angenehm, wenn sich ein High-Tech-Gerät wie diese Uhr auch so dezent im Hintergrund halten kann. Chapeau!

Die Technik der Huawei Watch 4 Pro

Die Smartwatch wird natürlich von ihrem Display dominiert. 48 Millimeter ist der Durchmesser des 1,5 Zoll großen LTPO-AMOLED-Displays, das sich bei unserem Testgerät nahtlos in sein Titangehäuse einfügt. Zudem ist der Screen mit Saphirglas geschützt, also ist das Produkt gegen äußere Einflüsse extrem widerstandsfähig. Ein Always-on-Display ist dank diesem Bildschirm möglich und nur eine Frage der Einstellung – ihr wählt, ob ihr jederzeit die Uhrzeit sehen wollt oder nicht. Weiters ist die Uhr bis 30 Meter und 5 ATM wasserdicht, Schwimmen ist also überhaupt kein Problem für die Watch. Als Prozessor kommt ein stromsparender und doch performanter Snapdragon W5 Gen 1-Prozessor zum Einsatz.

Bei durchschnittlicher Nutzung gibt der Hersteller die Laufzeit der Smartwatch mit 4,5 Tagen an, und im Ultra-Energiesparmodus sollen bis zu 21 Tage möglich sein. Diesen Extremfall habe ich im Testzeitraum nicht durchgespielt, es ist aber ein Statement, hier über zwei Wochen lang ohne Aufladung durchkommen zu können. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls mit von der Partie, in einer Stunde ist das Produkt so gut wie voll geladen! Dank eSIM-Funktionalität könnt ihr die Uhr genauso völlig autark ohne Smartphone verwenden, was Nachrichten, Navigation und Telefonie angeht. Die Huawei Watch 4 Pro ist ab dem 19. Juni 2023 im Handel erhältlich.