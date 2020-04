Huawei Meetime: Videocall-Alternative zu Zoom, Hangouts und Co.

Viele von euch kennen das Problem – man hat Remote Meetings, Video Calls und sich mit seinen Liebsten stellt uns aktuell vor einige Herausforderungen – Huawei unterstützt seine NutzerInnen in dieser schwierigen Zeit mit Huawei MeeTime und macht es leicht, mit den Liebsten im stetigen Kontakt zu bleiben. Verschiedene Geräte wie, Smartphones, Tablets und Notebooks, sind dabei der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Die neue Huawei P40-Serie (hier geht’s zu unserem P40 Pro- bzw. P40 lite Test), mit integrierter Wi-Fi 6 Plus Technologie und der innovativen Multi-Screen-Collaboration Funktion (mehr dazu erfahrt ihr hier), ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit der verschiedensten Huawei Geräte und einfachste Navigation zwischen Smartphone, Tablet und Notebook.

Video Calls und Screen Sharing in hervorragender HD-Qualität

MeeTime ermöglicht, als vorinstallierte App, Videogespräche direkt von Huawei Gerät zu Huawei Gerät in einer Auflösung von bis zu kristallklaren 1080p – und das auch bei schwachen Mobilfunk- oder Wi-Fi-Empfang. Außerdem ist es mit Huawei MeeTime möglich, den Bildschirm schnell und einfach mit dem Gesprächspartner zu sharen. So können Informationen leicht geteilt und während eines Gesprächs besprochen werden. Bei schlechter Netzwerkqualität verwendet MeeTime eine Auflösungstechnologie, um den Verlust der Videoqualität in Echtzeit auszugleichen und sich dynamisch an Schwankungen der Übertragungsrate anzupassen – so wird eine durchgehend hervorragende Qualität garantiert. Im Zuge dessen launcht Huawei die neue Technologie Huawei Link Turbo. Dabei wird je nach Netzwerkqualität automatisch von Wi-Fi auf LTE gewechselt und ermöglicht so störungsfreie Video Calls.

Mit der Videocallapp ist es außerdem möglich auch mit Geräten von Drittanbietern Video Calls in hervorragender Qualität zu führen. Immer mehr Drittanbieter bieten auch Huawei MeeTime an, so auch die Kandao Meeting 360°-Konferenzkamera oder verschiedene Drift Ghost 4K Action Kameras. MeeTime unterstützt eine End-to-End-Verschlüsselung. Alle Video- und Audioanrufe, die über den Dienst getätigt werden, sind so standardmäßig verschlüsselt. Eine gesicherte Privatsphäre bei Videoanrufen ist damit sichergestellt. Wenn das Gerät per Huawei ID angemeldet ist, kann ein Kontakt, dessen Gerät Huawei MeeTime unterstützt, per Knopfdruck angerufen werden.