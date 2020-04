Huawei Multi-Screen-Collaboration vereint Laptop und Smartphone

Das Arbeiten von den eigenen vier Wänden aus hat zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher in den vergangenen Wochen vor neue Herausforderungen gestellt. Online Meetings, Videocalls und Chats mit TeamkollegInnen sind nun zum Arbeitsalltag geworden – eine Möglichkeit den Überblick zu bewahren, bietet die Huawei Multi-Screen-Collaboration-Funktion, die euch eine nahtlose Zusammenarbeit der verschiedensten Huawei Geräte und einfachste Navigation zwischen Smartphone, Tablet und Laptop beschert.

Was versteckt sich hinter der Multi-Screen-Collaboration?

Mit der neuen Huawei P40-Serie werden Laptopbildschirm und Smartphone Display eins: die innovative Technologie ermöglicht eine Symbiose der beiden Geräte. So können Bilder, die mit dem Huawei P40 aufgenommen wurden, ganz ohne Zwischenschritt und per intuitivem Drag-and-Drop von einem Gerät auf das andere übertragen werden. Auch Chatnachrichten, die über ein Smartphone der Huawei P40-Serie ( hier geht’s zu unserem P40 Pro Test sowie unserem P40 Lite Test) verschickt werden, können mit der Multi-Screen-Collaboration Technologie rasch und unkompliziert über die Laptop Tastatur verfasst werden. So bleibt man auch in Zeiten des sozialen Abstands mit TeamkollegInnen im stetigen und raschen Austausch