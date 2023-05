Hogwarts Legacy: Reputation, Moralsystem und noch mehr Zauber

Unglaublich, was hier bekannt wird: Hogwarts Legacy wäre eigentlich noch weitaus umfangreicher geworden. Lest mehr!

Ein Reddit-Beitrag des Benutzers IamWatchingAoT fasste einige der Inhalte zusammen, auf die in den Spieldateien verwiesen wurde. Dazu gehörte ein Moral- und Reputationssystem, das Konsequenzen mit sich bringt, wenn Unverzeihliche Flüche gewirkt werden. Andere Spieldateien deuteten auch auf weitere Möglichkeiten hin, das Schulleben in Hogwarts zu genießen. Man könnte wählen, welche Art von Student man sein will, Verbrechen begehen, Studenten vor Tyrannen schützen oder sich selbst als einer handeln oder sich sogar an sozialen Aktivitäten wie Klatsch oder Trinken beteiligen. Zudem fand man auch Verweise auf verschiedene Zaubersprüche wie Aguamenti und Accio Maxima. Man kann nur fantasieren, was hätte sein können – vielleicht ist das für einen DLC oder Nachfolgertitel?