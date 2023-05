Hogwarts Legacy: Eine wahre Goldgrube für Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy hat mittlerweile 15 Millionen Verkäufe übertroffen und über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt.

Rekorde für Hogwarts Legacy

Die neuesten Verkaufszahlen des Spiels wurden am Freitag in den Gewinnergebnissen des Unternehmens für das erste Quartal bekannt gegeben, die die drei Monate abdecken, die am 31. März endeten. Das Open-World-Action-RPG verkaufte sich in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung von PS5, Xbox Serie und PC am 10. Februar über 12 Millionen Mal und erzielte einen Umsatz von 850 Millionen Dollar, was es zu Warners größtem Spielstart aller Zeiten macht.

“Hogwarts Legacy hat bisher mehr als 1 Milliarde Dollar an Einzelhandelsumsätzen und über 15 Millionen verkaufte Einheiten weltweit angehäuft, und nun startet das Team das Spiel auf den Plattformen PlayStation 4 und Xbox One. Dies ist unser fünftes Gaming-Franchise mit mehr als 1 Milliarde Dollar neben Mortal Kombat, Game of Thrones, unseren Lego-Spielen und DC, und es kommen noch viel mehr Spiele, darunter Hogwarts Legacy auf Switch später in diesem Jahr.“ Nach mehreren Verzögerungen wird der Titel dann schlussendlich am 25. Juli für Nintendo Switch veröffentlicht.