Witchbrook (PC, Switch) erscheint erst 2026: Die Schule voller Magie

Chucklefish gab bekannt, dass Witchbrook, das euch in eine Schule schickt, um Magie zu lernen, sich verspätet und 2025 nicht starten wird.

Warten auf Witchbrook

Sein neues Veröffentlichungsfenster ist 2026. Der Entwickler stellte auch fest, dass er neben den bereits angekündigten Switch- und PC-Versionen zusätzliche Plattformen untersucht. Es hat auch die Karte des Spiels online geteilt. Witchbrook ist seit März 2018 in der Entwicklung bei Chucklefish. Nach dieser ersten Enthüllung ging der Entwickler es langsam an und veröffentlichte Sparsam Screenshots und Updates in den Jahren 2020 und 2021. Im Jahr 2022 erschien die Produktseite auf Steam. Es wurde auch im Jahr 2023 darauf hingewiesen, dass das Tempo darauf zurückzuführen war, dass es keinen Crunch-Modus gibt. Im März 2025 kam das Veröffentlichungsfenster im Winter 2025 endlich, mit einem großen Trailer, der während eines Nintendo Direct erschien.

Bei der Diskussion über diese Verzögerung bemerkte der Entwickler den Wunsch, die Gesamtqualität, mehr mögliche Plattformen und möglicherweise zusätzliche Lokalisierungen zu gewährleisten. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass es Updates zu Avataren und der Welt geben wird, bevor 2025 endet. Was die Witchbrook Mossport-Karte befiegt, die sich auf einer speziellen Website befindet. Chucklefish bestätigte, dass jedes Gebiet, das in Farbe und nicht in Sepia ist, ein Ort ist, den wir besuchen können. Es ist möglich, hinein- und herauszuzoomen. Es gibt auch einige Symbole von Interesse, die Details und Screenshots zu bestimmten Orten und Attraktionen enthalten, wie Arcane Arts, Lecture Theatre, North Hallway, Shadhollow Forest, Tea-Making Class und Witchbrook College.