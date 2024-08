Herr der Ringe MMO: Es ist noch am Leben, es kommt irgendwann!

Amazon Games hat das minimalste Herr der Ringe MMO-Update bereitgestellt. Viel wissen wir ja noch nicht seit der Ankündigung!

Mehr zum Herr der Ringe MMO

Amazon und die Embracer Group enthüllten im Mai 2023 eine Vereinbarung für das Studio New World, ein MMO auf der Grundlage von Tolkiens Universum zu erstellen, aber seitdem herrschte nur Stille. Nun wurde Amazon Games-Chef Christoph Hartmann um ein Update gebeten. Obwohl er es ablehnte, auf Einzelheiten einzugehen, waren die wenigen vagen Worte, die er zur Verfügung stellte, tatsächlich ziemlich aufschlussreich, was den Fortschritt des Spiels und seine Richtung betrifft. Unter dem Strich sagte er: „Wir versuchen immer noch, etwas Spezielles für das Spiel zu finden. Was wir nicht wollen, ist, das Selbe wie alle anderen zu machen. Was ist der Anreiz, gerade bei so einer tollen IP?“

Es scheint also, als ob sich das Spiel noch in der frühen konzeptionellen Phase befindet, was für eine interne Amazon Games-Adaption einer der größten IPs aller Zeiten nicht ganz ungewöhnlich ist. Die Fan-Base wird sich auch sicher freuen, wenn man das Ganze mit Herz und Hirn angeht, anstatt nur die Euro-Zeichen in den Augen zu sehen. Im Juni sagte Amazon Games, dass es “in eine viel regelmäßigere Kadenz von Versandspielen kommt” und versprach, dass Nachrichten über das Herr der Ringe MMO “bald” kommen würden, aber im selben Atemzug sagte es, dass es „nicht überstürzt wird”.