Amazon Games spricht „bald“ über Tomb Raider und Der Herr der Ringe

Die ersten Informationen zu Amazon Games’ kommenden Tomb Raider– und Der Herr der Ringe-Spielen sind “nicht zu weit weg”.

Über die Amazon-Spiele

In einem Interview mit Variety wurde der Vizepräsident von Amazon Games, Christoph Hartmann, gefragt, wann das Unternehmen weitere Informationen zu seinen zuvor angekündigten Spielen zu Tomb Raider und Der Herr der Ringe teilen würde.Harmann, der Mitbegründer und ehemaliger Präsident von 2K Games war, antwortete, dass die Nachrichten zwar nicht unmittelbar bevorstehen, aber nicht zu weit weg sein würden, aber die Priorität des Unternehmens sei es, die Dinge nicht zu überstürzen. “Es wird nicht morgen sein, aber es ist nicht zu weit weg”, erklärte Harmann. “Wie ich schon sagte, geraten wir in eine viel regelmäßigere Kadenz von Versandspielen. Das ist alles, was ich dir jetzt sagen darf.“

„Es geht um Qualität. Du willst nicht einfach rausgeeilt werden. Das funktioniert nicht. Es muss Triple-A-Qualität sein, weil die Messlatte so hoch ist”. Im Dezember 2022 wurde bekannt gegeben, dass Amazon das nächste Tomb Raider-Spiel veröffentlichen würde, das von Crystal Dynamics entwickelt wird. Crystal Dynamics war eines von zahlreichen Studios, die letztes Jahr unter Beschuss kamen, nach einem “Umstrukturierungsprogramm”, von dem sein Eigentümer Embracer Group sagte, dass es dazu führen würde, dass einige Studios geschlossen und einige Projekte abgesagt würden. Zu dieser Zeit sagte Crystal Dynamics, dass seine aktuellen Projekte von den Ereignissen bei Embracer nicht beeinflusst würden. Mal sehen, was uns da erwartet!