Déjà vu? Amazon Games wird ein Der Herr der Ringe-MMO entwickeln

Nachdem Amazon Games letztes Jahr ein solches Projekt abgesagt hatte, ist nun ein Der Herr der Ringe-MMO in Arbeit.

Mehr zu Der Herr der Ringe

Es ist wahr: Amazon Games wird ein Massively Multiplayer Online (MMO)-Spiel entwickeln und veröffentlichen, das auf Der Herr der Ringe basiert. Der PC- und Konsolentitel wird “ein Open-World-MMO-Abenteuer in einer lebendigen Welt in Mittelerde sein, mit den beliebten Geschichten aus Der Hobbit und der literarischen Trilogie Der Herr der Ringe”, so die Ankündigung des Unternehmens. Es befindet sich in der Anfangsphase der Produktion, mit der Entwicklung unter der Leitung von Amazon Games Orange County, dem Studio hinter dem Open-World-MMO New World – dem ersten Erfolg des Unternehmens “nach vielen Misserfolgen und Rückschlägen im Gaming”, so Amazon-Gründer Jeff Bezos.

“Spieler:innen eine neue Aufnahme von Der Herr der Ringe zu bieten, ist seit langem ein Bestreben für unser Team, und wir fühlen uns geehrt und dankbar, dass Middle-earth Enterprises uns diese ikonische Welt anvertraut”, sagte Amazon Games VP Christoph Hartmann. “Wir freuen uns auch, unsere Beziehung zur Embracer Group nach unserem Tomb Raider-Deal im vergangenen Jahr auszubauen, da sie sich als hervorragende Mitarbeiter erwiesen haben.“ “Die Welt von Mittelerde erweist sich weiterhin als unendlich fruchtbarer Boden für Schöpfer, und Amazon Games hat eine Leidenschaft für den Aufbau immersiver, überzeugender Welten und die Veröffentlichung von Spielen für ein globales Publikum”, sagte Lee Guinchard, CEO der Freemode-Gruppe von Embracer. Ich bin gespannt!