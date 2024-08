Harvest Moon: Home Sweet Home (iOS, Android) erscheint am 23. August

Nun hat Natsume Inc. das Veröffentlichungsdatum für sein brandneues Spiel Harvest Moon: Home Sweet Home für Mobilgeräte bekannt gegeben.

Zum Spiel

Harvest Moon: Home Sweet Home, der neueste Eintrag in der Serie, erscheint nächste Woche auf iOS und Android. Neben der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums ist ein neuer Mobile-Gameplay-Trailer verfügbar, der die Nachbarn, Ernten, Tiere, Sonderveranstaltungen und mehr präsentiert. Der neue Titel ist eine eigenständige mobile App und die Spieler können ihn laut Natsume-CEO Hiro Maekawa in ihrem eigenen Tempo spielen. Sehen wir uns den neuen Harvest Moon: Home Sweet Home Mobile-Gameplay-Trailer gleich hier an: