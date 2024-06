Harvest Moon: Home Sweet Home bekommt die ersten Screenshots

Kürzlich kündigte Natsume Inc. mit Harvest Moon: Home Sweet Home ein brandneues Spiel für Mobilgeräte an, das diesen August erscheint.

Über Home Sweet Home

Harvest Moon: Home Sweet Home wird der neueste Eintrag in der Serie sein, und es soll ein frisches Erlebnis für Mobilgeräte sein. Nun hat der Herausgeber neue Gameplay-Screenshots und Details für die Veröffentlichung veröffentlicht. Dabei wurde auch bestätigt, dass es bei der Veröffentlichung im August dieses Jahres keine In-App-Käufe enthält. Ein Preispunkt wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Das Game bietet traditionelles Gameplay im Stil der Harvest Moon-Serie mit einigen vertrauten Charakteren, die ebenfalls bereits schon kurz gezeigt wurden. Die Geschichte spielt sich im Dorf Alba und umfasst vier verschiedene Junggesellen und Junggesellinnen, Ernten, Fisch, Bergbau und vieles mehr, während wir an Festlichkeiten und Wettbewerben im Dorf teilnehmen. Hier gibt es zwei Screenshots davon:

Wer sich über die Namen und Marken von Harvest Moon und Story of Seasons wundern, empfehle ich, euch diesen Bericht zu Gemüte zu führen, um zu sehen, was dazu geführt hat, dass sich die Marke mit Marvelous’ Story of Seasons aufteilt, während Natsume Inc. Harvest Moon weiterführt. Harvest Moon: Home Sweet Home wird im August 2024 auf iOS und Android veröffentlicht. Ein bestimmtes Veröffentlichungsdatum und ein Preispunkt müssen noch bekannt gegeben werden. Die neuen Gameplay-Screenshots sind vielversprechend, aber wir müssen noch abwarten, bis wir das Spiel selbst in den Händen halten dürfen. Ursprünglich dachte ich an einen Free-to-Play-Titel, aber wenn es auch keine In-App-Käufe geben wird, ist das unwahrscheinlich. Oder geht das Spiel einen Live-Service-Weg und bietet wie Disney Dreamlight Valley eine Art Farm-Pass an, was meint ihr? Wir werden es im August schon erfahren!