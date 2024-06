Natsume Inc. kündigt Harvest Moon: Home Sweet Home an, kommt im August

Natsume Inc. hat mit Harvest Moon: Home Sweet Home ein brandneues Harvest Moon-Spiel für Mobilgeräte angekündigt, das im August erscheint.

Mehr zu Home Sweet Home

Harvest Moon: Home Sweet Home ist der neueste Eintrag in der Serie und soll ein frisches Erlebnis für Mobilgeräte sein. Der Titel wird einen traditionellen Harvest Moon-Serienstil mit einigen vertrauten Charakteren aufweisen. Natsume Inc. hofft, dass das neueste Spiel ein gemütliches Abenteuer für alle mobilen Spieler ist, wenn es ankommt. Über das Spiel ist noch nicht viel bekannt, aber Natsume hat enthüllt, dass ihr in diesem Spiel nach zehn Jahren Stadtleben in eure Heimatstadt zurückkehrt. Klar übernehmt ihr dann wieder die Rolle der Führungsperson, und nicht alle Bewohner in Ihrer Heimatstadt sind glücklich darüber…

Euer Ziel? Ihr müsst alle davon überzeugen, dass ihr das Beste für die Stadt Alba wollt. Wenn ihr euch übrigens über die Geschehnisse rund um die Serien namens Harvest Moon und Story of Seasons wundert, so empfehle ich, euch diesen Bericht zu Gemüte zu führen. Das erklärt nämlich, warum alles dazu geführt hat, dass sich Marvelous die Story of Seasons-Marke geschnappt hat, während Natsume Inc. ihre Titel Harvest Moon tauft. Zurück zum Spiel – Harvest Moon: Home Sweet Home wird im August 2024 auf iOS und Android veröffentlicht. Ein bestimmtes Veröffentlichungsdatum oder ein Preispunkt wurde noch nicht bekannt gegeben. Hoffentlich wird es nicht wieder ein schräger Ableger – freut ihr euch darauf?