Hades 2 wird im zweiten Quartal 2024 im Early Access für PC erscheinen

Habt ihr auf Hades 2 gewartet? Nun, Supergiant Games gab uns nun ein Update – das Spiel erscheint schon 2024 im Early Access!

Warten auf Hades 2

Es ist lange neun Monate her, dass Supergiant Games Hades 2 angekündigt hat. Am Donnerstag brach der Entwickler schließlich sein Schweigen und gab an, dass der Titel irgendwo zwischen April und Juni nächsten Jahres im Early Access auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht. “Sie fragen sich vielleicht, warum wir nicht gerade jetzt im Early Access starten können?”, schrieb der Entwickler in einem Blogbeitrag. “Der Grund dafür ist, dass Hades 2 vom ersten Tag an im Early Access mindestens so viel Inhalt haben wird wie das ursprüngliche Spiel, als es im Early Access auf Steam gestartet wurde. Und obwohl Early Access von Natur aus bedeutet, dass ein Spiel noch nicht abgeschlossen ist, wollen wir immer noch alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass das Spiel sich lohnt, sobald Sie es in irgendeiner Eigenschaft spielen können.“

Im selben Blogbeitrag kündigte Supergiant an, dass es kurz vor dem Early-Access-Start des Spiels einen technischen Test mit einer begrenzten Auswahl von Spielern durchführen wird, und wie bei der Early-Access-Entwicklung von Hades 2020 wird die Early Access-Version des Titels mehrere wichtige Updates mit Kerninhalten und Gameplay-Verfeinerungen enthalten, die auf dem Feedback der Spieler basieren. “Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir brauchen werden, um zu v1.0 von Hades 2 zu gelangen”, erläuterte Supergiant. “Im Moment liegt unser Fokus darauf, weiterhin Kerninhalte zu erstellen – Umgebungen, Charaktere, Waffen, Boons, Story-Events, Musik und mehr – während wir uns auf unseren technischen Test und Early Access-Start im zweiten Quartal im kommenden Jahr vorbereiten.“