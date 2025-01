Großes Update: Yale Linus Smart Lock L2 ist ab sofort Matter-kompatibel

Frohes neues Jahr 2025 von Yale! Der führende Smart Home-Anbieter in Sachen intelligenter Sicherheit hat das versprochene Matter-Update fürs Linus Smart Lock L2 veröffentlicht.

Über Yale und Matter

Es ist so weit: Yale hat gerade sein neuestes Update für die neue Generation seines Vorzeigeprodukts, das Linus® Smart Lock L2, das jetzt Matter-kompatibel ist, in den Umlauf gebracht. Aber was bedeutet das genau? Der Matter-Standard ist die aktuellste Technologie für Smart-Home-Geräte, die das Leben für Nutzer*innen von intelligenten Heimgeräten deutlich einfacher machen soll. Dieser einheitliche Kommunikationsstandard ermöglicht es Smart-Home-Geräten, unabhängig vom Hersteller miteinander zu kommunizieren. Es nutzt bekannte Technologien wie WLAN, Bluetooth und Ethernet, um die Verbindung zwischen den Geräten herzustellen. Die Kommunikation erfolgt dabei lokal, es müssen also keine Daten ins Internet gesendet werden. Da entfallen alle Gedanken über Kompatibilität oder unterschiedliche Einrichtungsprozesse – sehr löblich, dass auch Yale da gleich von Anfang an mitzieht! Ihr seht schon: Matter ermöglicht es allen, mehr Geräte als je zuvor einfach und sicher mit ihrem Smart Home System zu verbinden, und das Linus L2 ist da keine Ausnahme.

Übrigens: Hier geht’s zu unserem Testbericht des smarten Schlosses, noch vor dem Matter-Update, samt seinem Smart Keypad 2-Zubehör. Das Smart Lock funktioniert bereits mit den meisten gängigen Smart Home-Systemen, aber Matter ist der nächste Schritt in einem kontinuierlichen Prozess, der eine nahtlose Integration mit allen Systemen sowie Sprachassistenten ermöglicht und ein einheitliches Smart Home-Erlebnis ohne weiteres Zubehör bietet. Somit funktionieren Produkte wie eben das Yale Linus Smart Lock L2 mit Matter-Unterstützung funktionieren somit in allen wichtigen Smart Home Ökosystemen, ob Apple HomeKit, Google Home oder Amazon Alexa. Bei Matter-kompatiblen Produkten ist alles simpel, gleichzeitig habt ihr mehr Auswahl und Flexibilität. Ihr müsst nur auf das Matter-Symbol auf euren Geräten achten und wisst, dass eure Produkte zuverlässig zusammenarbeiten werden. Das Einrichten ist wirklich einfach. Matter-Geräte verwenden allesamt ähnliche Anschlussschritte, was auch Ungeübten eine einfache Installation ermöglicht. Der Hersteller hat sämtliche Infos und alle Vorteile des schlüssellosen Zugangs für euch versammelt. Was haltet ihr von diesem Update?