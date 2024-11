Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint Test: Sicher und komfortabel zugleich

Yale hat mit smarten Türschlössern und Sicherheitslösungen schon so einiges im Portfolio. Lest unser Review des Smart Keypad 2 – Fingerprint!

Warum überhaupt ein smartes Schloss?

Habt ihr euch schon einmal aus eurem eigenen Zuhause ausgesperrt? Mit einem smarten Türschloss wäre euch das wahrscheinlich nicht passiert. Solche Schlösser lassen sich bequem mit dem Smartphone entsperren und können bei fast allen Türen nachgerüstet werden. Mit einem Smart Lock braucht ihr keine Schlüssel mehr, sondern öffnet die Tür ganz nach euren Wünschen. Dazu gehört das Entriegeln per Smartphone – ein einfacher Tastendruck oder eine Wischgeste genügt. Ihr könnt auch anderen Personen Zugang gewähren, indem ihr ihnen eine Einladung schickt. Diese Berechtigungen lassen sich zeitlich begrenzen, sodass ihr immer den Überblick behaltet, wer wann in eurer Wohnung ist, war oder gewesen sein könnte.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, die Tür mit einem Bluetooth-Sender per Knopfdruck zu öffnen, ähnlich wie bei einem Garagentor. Zusätzlich gibt es Fingerabdruckscans und die Entriegelung via Sprachassistent. Besonders komfortabel ist die automatische Entriegelung: Erkennt das Schloss euer Smartphone in der Nähe, öffnet sich die Tür, und wenn ihr euch entfernt, wird sie wieder verriegelt. Mit einem Zahlenschloss (etwa dem Smart Keypad 2 – Fingerprint) können alle, die den entsprechenden Code haben, Zugang erhalten. Ihr könnt mehrere Codes für verschiedene Nutzer*innen erstellen und diese zeitlich beschränken. So kann ein Code beispielsweise nur bis zu einem bestimmten Datum oder für einige Stunden gültig sein. Die Entscheidung liegt da ganz bei euch!

Zum Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint

Das im September 2024 vollständig erneuerte Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint (zur offiziellen Website) bietet euch gleich zwei Vorteile: Zum Einen den Komfort von mehreren Zugangscodes und zum Anderen den Luxus von bis zu zehn gespeicherten Fingerabdrücken. Die Fingerabdrücke werden mithilfe der Yale Home-App durch Anlernen des gewünschten Fingers auf den Sensor des Geräts eingelernt und können in der App mit einem frei wählbaren Namen versehen werden. Die leistungsstarke Technik im Nummernfeld ermöglicht eine präzise Erkennung des Fingerabdrucks in weniger als einer Sekunde, und die Tür öffnet sich insgesamt nach etwa drei Sekunden. Diese schnelle Erfassung sorgt für einen nahezu verzögerungsfreien Zutritt – ganz ohne Smartphone oder Smartwatch.

So könnt ihr eure Tür mühelos mit eurem Fingerabdruck oder einem persönlichen Zugangscode entriegeln und mit einem einfachen Tastendruck auf dem Keypad verriegeln, wenn ihr euer Zuhause verlasst. Dafür gibt es eine eigene Taste oben am Gerät – sehr clever! Der Fingerabdruck-Scanner funktioniert sogar bei Kindern ab dem Vorschulalter, das haben wir getestet. Ebenso möglich ist der Zugang über persönliche Zugangscodes per Tastatur für euch, eure Familie und weitere, vertrauenswürdige Personen. Zudem ist das Smart Keypad 2 – Fingerprint kompatibel mit anderen Yale Smart-Geräten wie dem Yale Linus Smart Lock L2 und L1 sowie dem Yale Smart Opener für Tor und Garage. Echt cool – und wie schlägt sich das Ganze dann in der Praxis?

Über die Installation

Die Einrichtung ist einfach und gelingt unter Anleitung der Yale Home-App innerhalb weniger Minuten. Bei Nutzung in Kombination mit einem Yale Smart Lock L2 kann das Keypad direkt über das Schloss eingebunden werden. Es ist in diesem Fall keine WLAN-Bridge oder dergleichen notwendig. Ihr werdet Schritt für Schritt durch den Installationsprozess geführt, inklusive Einlernen des ersten Fingerabdrucks und Festlegen einer PIN. Danach folgt das obligatorische Software-Update, wofür man etwas Geduld mitbringen muss. Weitere Einstellungen könnt ihr im Nachgang jederzeit über die App vornehmen, um das Keypad an eure Bedürfnisse anzupassen. Es hilft, dafür nahe beim Gerät zu sein! Befestigen lässt es sich mit Schrauben oder mit einem (mitgelieferten) Klebeband bzw. -pad.

Wir haben uns für die zweite Variante entschieden und in der bisherigen, einmonatigen Testphase stellten wir keine Probleme mit der Befestigung fest. Betrieben wird das Gerät mit vier AAA-Batterien, diese sind im Lieferumfang enthalten. Um diese zu tauschen, müsst ihr die Rückplatte lösen. Dazu benötigt man ein mitgeliefertes Werkzeug, das dem Auswurfwerkzeug mir Handy-SIMs ähnelt, aber deutlich stabiler ist. Das Entriegeln an sich gelingt intuitiv, benötigt aber deutlich mehr Kraft, als es zum Beispiel beim Handy nötig ist. Außerdem gibt es kein wirkliches haptisches Feedback, sodass das Entriegeln eher ein Glücksspiel ist. Dass das Ganze umständlich erscheint, kann man im zweiten Moment auf jeden Fall mit einem verbessertem Diebstahlschutz rechtfertigen.

Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint im Alltag

Seit Beginn der Testphase hat sich das Keypad perfekt in den Alltag integrieren lassen, ohne große Umstellung in den Nutzungsgewohnheiten eines Smart Lock. Das Keypad macht, was es verspricht. Der Fingerabdruckscanner hat uns kein einziges Mal im Stich gelassen. Das PIN-Eingabefeld ist funktioniert ebenfalls gut, doch aufgrund der Bequemlichkeit verlässt man sich dann auf den Scanner. Als Backup oder falls man anderen Personen Eintritt gewähren will, ist es aber bestimmt nützlich!

Es gibt zudem eine Türklingel-Funktion, die wie folgt ihre Dienste tut: Ihr bekommt eine Nachricht aufs Handy und dann könnt ihr auch schon die Tür aus der Ferne entriegeln. Weiterhin haben wir die One-Touch-Lock-Funktion als sehr praktisch empfunden. Beim Verlassen der Wohnung könnt ihr die Tür verriegeln, was durch ein kurzes akustisches Feedback bestätigt wird. Abgesehen davon ist das Yale Smart Keypad 2 in der Praxis auffällig unauffällig – genau so soll Smart Home auch sein!

Die Technik des Geräts

Das Gerät ist kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones, die Yale Home-App ist für beide Stores verfügbar. Die Kommunikation erfolgt über Bluetooth 5.3. Alle biometrischen Date wnerden sicher verschlüsselt und entsprechen den Richtlinien inklusive Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es können bis zu zehn Nutzer*innen ihre Fingerabdrücke abspeichern. Kleine Ergänzung: Die Eingabecode-Ziffern und die automatische Sperrung können je nach Yale Smart-Gerät variieren. Die Produktmaße betragen 69 mm in der Breite, 122 mm in der Höhe und 19 mm in der Tiefe, bei einem Gewicht von 142 g. Das Gerät wird mit vier AAA-Batterien betrieben, die miteinander eine Lebensdauer von etwa sechs Monaten schaffen.

Die Installation erfolgt mit zwei Schrauben und Dübeln oder doppelseitigem Klebeband. Das Produkt ist nach IP55 wasser- und staubgeschützt. Das kommende Update für das Yale Smart Keypad 2 bringt einige spannende Neuerungen, insbesondere die Unterstützung für den Matter-Standard. Matter ist ein neuer, universeller Smart-Home-Standard, der die Interoperabilität zwischen verschiedenen Smart-Home-Geräten und -Ökosystemen verbessert. Mit dem Update wird das Produkt Matter-kompatibel, was bedeutet, dass es nahtlos mit anderen Matter-fähigen Geräten und Plattformen zusammenarbeiten kann. Das Update bringt auch Sicherheitsverbesserungen, einschließlich besserer Verschlüsselung und zusätzlicher Authentifizierungsoptionen!