Google Pixel 7a (2023) Test: Großes, gutes, günstiges Google-Gerät

Dieses Smartphone bietet uns das Beste aus dem Jahrgang 2023 – hier soll es uns an nichts mangeln, sagt die offizielle Website . Denn neben einem großen Bildschirm, ordentlicher Bildwiederholrate und einem Always-on-Display gibt es auch starke Hardware im Inneren. Daher soll das Produkt schnell und sicher sein, eine fortschrittliche Kamera bieten und über eine „beeindruckende Akkulaufzeit“ von mehr als 24 Stunden verfügen. Das 6,1 Zoll große Display wird positiv hervorgehoben, der Wasserschutz mit IP67-Rating angegeben, und das Kameramodul soll vor allem in der Preisklasse rund um die 509 Euro (UVP) – derzeit auch um 399,- Euro bestellbar – seinesgleichen suchen.

Die Pixel -Reihe von Googles Smartphones hat eine Sonderstelle in der Android-Landschaft inne. Denn anders als bei anderen Herstellern kommen hier sowohl die Hardware wie auch die Software vom selben Konzern, das heißt, beides ist für den Alltag und den gedachten Einsatzzweck optimal aufeinander abgestimmt. Da verwundert es nicht, dass Käufer:innen zu großen Teilen dabei bleiben, wenn sie erst einmal ein Pixel-Gerät in den Händen gehalten haben. Unter den Usern wird das Erlebnis liebenswürdig mit vanilla Android umschrieben – ob der Vanille-Geschmack tatsächlich massentauglich ist, klären wir nun im Testbericht!

Der erste Eindruck

So wie schon beim Pixel 7 – zu unserem Testbericht geht es hier – vermag sich auch das Google Pixel 7a einen gehörigen Eindruck in eurer Hand verschaffen. Angefangen vom ersten Einschalten über den hochperformanten Einrichtungsprozess bis hin zum ersten Nutzen des Smartphones: Hier passt jedes Stück in das andere. Besonders cool, wenn ihr von anderen Herstellern kommt – sobald ihr das Handy eingerichtet habt, werdet ihr nicht weiter mit irgendwelchen Vorschlägen oder Produktplatzierungen genervt. Einzig und allein Tipps zu den besonderen Fähigkeiten des Smartphones gibt es, von denen man vielleicht bislang nichts wusste. So unkompliziert kann Android sein, und da macht Google mit der Eigenmarke alles richtig.

Einen hohen Anteil an der gefühlten Geschwindigkeit hat natürlich das Display, das mit 90 Hz (also 90 Bildern pro Sekunde) operiert. Doch nicht minder wichtig ist der Google Tensor G2-Prozessor, dessen Design von Google selbst stammt. Viele alltäglichen Dinge wie ein flüssiges Nutzererlebnis und Animationen, aber auch die rasche und sichere Entsperrung durch Gesichtserkennung, Optimierungen von Fotos und Anpassungen werden durch die perfekt darauf abgestimmte Hardware ermöglicht. Ich finde es sehr löblich, dass Google sich hier auf einzelne Teilbereiche fokussiert, die im Alltag das Leben leichter machen sollen. Denn genau das ist es ja, was ein Smartphone ist: Ein Helfer im Alltag, der euch so viel wie möglich abnehmen soll.

Kann viel, leistet mehr

Der Chip im Inneren des Smartphones ist potent und bringt viele Features nahtlos in Reichweite. Nur einen Tipp entfernt sind Dinge wie Google Lens, intelligente Spracheingabe und Videofunktionen wie etwa „Filmreife Unschärfe“. Diese funktioniert in etwa so wie der Portrait-Modus bei Fotos, der eure Motive im Fokus hält, während der Hintergrund für einen dramatischen Effekt verschwimmt. Das funktioniert in der Regel ziemlich gut! Genauso ermöglicht der Prozessor eine verbesserte und friktionsfreie Live-Übersetzung, die euch in 48 Sprachen Unterhaltungen dolmetschen, in Echtzeit chatten und mit Hilfe der Kamera auch Geschriebenes problemlos übersetzen lässt.

Die Kamera-App kann euch viele gute Dienste leisten, aber das ist noch nicht alles. Weitere Funktionen wie „Scharfzeichnen“ wirken Wunder, wenn ihr in der Google Fotos-App etwa alte, unscharfe Bilder in der Galerie habt. Alles passiert auf Fingertipp, beispielsweise ist auch ein „Magischer Radierer“ mit von der Partie, der mittels Künstlicher Intelligenz unerwünschte Personen aus dem Bild entfernen kann. Aber nicht nur das, auch Farben und Helligkeit einzelner Objekte können so angepasst werden, damit das Bild insgesamt homogener wirkt und in sich zusammenpasst. Was zuvor viel mühevolle Kleinarbeit war und viel Zeit in Anspruch nehmen konnte, funktioniert mit dem Google Pixel 7a mit einem Fingertipp. Wie cool ist das eigentlich?