Nintendo Switch: Auf dem Weg zur meistverkauften Konsole aller Zeiten

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa präsentierte die aktuellen Zahlen, und das Ziel ist klar: Die Switch soll zur Legende werden.

Mehr Infos zu Nintendo

Der Geschäftsführer ließ verlautbaren, dass die aktuelle Nintendo Switch Nintendos “Hauptgeschäft” im Jahr 2024 sein würde. Der Plan des Unternehmens für das nächste Geschäftsjahr wird bei seinem nächsten Ergebnisbriefing im Mai geteilt, sagte er. Die Nintendo Switch nähert sich jetzt ihrem siebten Jahr auf dem Markt, und es wird erwartet, dass Nintendo später in diesem Jahr eine Nachfolgekonsole auf den Markt bringen wird. Nintendos Konsole hat jetzt 139,36 Mio. Einheiten verkauft, teilte das Unternehmen in seinen Ergebnissen für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2023 mit. Das bedeutet, dass sie etwa 16 Mio. Einheiten vor sich hat, wenn sie die meistverkaufte Hardware aller Zeiten werden soll.

Denn ganz vorne liegen sowohl der Nintendo DS (154 Mio) und die PlayStation 2 (155 Mio). So nah wird man diesem Meilenstein so schnell nicht mehr kommen! Daher ist es verständlich, dass Nintendo sich mit einer Nachfolge-Konsole noch Zeit lässt und wohl erst im Mai 2024 darüber überhaupt erstmals sprechen wird. Und selbst, wenn es dann einen Releasetermin (vor Weihnachten 2024?) gibt, hat Nintendo immer noch Trümpfe in der Hand. Bis dato gab es noch nie eine Konsole, die so spät im Lebenszyklus stand und sich derart stark verkaufte. Es gab eigentlich keine Preissenkungen, nur sporadische Bundles oder Angebote und nicht einmal ein neues Pokémon-Spiel zu Weihnachten. Dennoch verkauft und verkauft sich das Gerät munter weiter. Die Vielzahl an Farbvariationen und Bundles zahlt sich wohl gut für Nintendo aus – wir können gespannt sein, wie es weitergeht!