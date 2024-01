Die Gerüchte über die Nintendo Switch 2 flauen einfach nicht ab

Nintendos Switch-Nachfolger wird in diesem Jahr eingeführt und wird wahrscheinlich eine Iteration des aktuellen Hardware-Designs sein, anstatt eine Revolution.

Mehr zur Nintendo Switch 2

Das kommt von Dr. Serkan Toto, CEO der in Tokio ansässigen Spieleindustrieberatung Kantan Games, der seine Prognose für 2024 in die jährliche Analystenvorhersage von GamesIndustry.biz eingebracht hat. Obwohl das Unternehmen noch keine öffentlichen Kommentare abgegeben hat, wird die Markteinführung der Konsole der nächsten Generation von Nintendo in diesem Jahr erwartet. Laut Toto von Kantan Games könnte die Konsole teurer werden, schon allein, wenn standardmäßig ein OLED-Bildschirm verbaut ist, rechnet sich das durchaus. Gleichzeitig wird auch erwartet, dass die Spiele teurer werden und von ihrer 59,99 Euro-Preisgestaltung auf 69,99 Euro steigen werden.

“Die Zeit ist endlich für einen Switch-Nachfolger gekommen, obwohl ich sagen kann, dass es tatsächlich ein ‘Pro’-Modell gab und bestimmte Entwickler bereits mit dem Dev-Kit gearbeitet haben”, schrieb Toto. Laut dem Branchenberater wird Nintendos nächste Konsole wieder tragbar sein. “Das nächste System wird wahrscheinlich auch eher eine Iteration als eine Revolution sein. Nintendo könnte dem Gerät einige Schnickschnack hinzufügen, aber es wird der aktuellen Switch ähnlich sein. Und weil es Pokémon gibt und Pokémon mit Handheld-Gaming in Verbindung gebracht wird, gibt es keine Möglichkeit auf der Welt, dass Nintendo die Portabilitätsfunktion für ihr nächstes großes Ding fallen lässt”. Die mittlerweile sieben Jahre alte Switch wurde bislang über 132 Millionen Mal verkauft und ist die dritt-erfolgreichste Konsole aller Zeiten geworden. Hut ab vor Nintendo!

Und übrigens, es macht ja auch Sinn so, wenn man die Vergangenheit des Konzerns bedenkt. Seht selbst: