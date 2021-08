Gaming History: 15 Jahre Kalypso Media

Wir erleben heute ein Stück Gaming-History: Publisher Kalypso Media wird am heutigen Montag 15 Jahre alt! Die Feierlichkeiten begannen bereits mit dem 20. Geburtstag von Tropico im April und werden weiter fortgesetzt – so gibt es ab heute bis einschließlich 25. August bis zu 80% Rabatt auf Spiele im Kalypso Store . Dazu zählen sowohl nostalgische Klassiker wie M.U.D. TV, Imperium Romanum und Patrizier IV als auch die neuesten Kalypso Top-Hits wie Spacebase Startopia (hier geht’s zu unserem Review) oder Tropico 6 (hier geht’s zu unserem Review).

Seit der Gründung der Kalypso Media Group im Jahr 2006 konnte die damalige Äußerung eines Bankmitarbeiters auf Anfrage eines Gründungskredites „Das mit den Computerspielen hat doch keine wirtschaftliche Zukunft!“ deutlich widerlegt werden. Diese Aussage sorgte bereits bei so manchem Jubiläum für schmunzelnde Gesichter.

Dr. Anika Thun, Prokuristin und International Marketing Director erklärt: „Es sind nicht nur die Zahlen und das Wachstum, die den Erfolg ausmachen. Bei Kalypso arbeiten Kolleg:innen verschiedener Geschlechter und Orientierungen oder Ethnien vertrauensvoll zusammen. Female Empowerment mit vielen Frauen in gehobenen Positionen, Gleichberechtigung sowie Inklusion sind bereits seit 15 Jahren eine Selbstverständlichkeit bei Kalypso und werden von uns auch weiterhin gelebt und umgesetzt.“

„Ich bin wahnsinnig stolz auf das Erreichte und alle Mitarbeiter:innen. Trotz vieler Hindernisse und Rückschläge haben wir alle gemeinsam mit Enthusiasmus und Leistungsbereitschaft ein sehr gesundes Unternehmen aufgebaut, dass sich vor allem in den letzten 5 Jahren massiv bezüglich Umsatz, Mitarbeiter:innenzahl und Unternehmenswert entwickelt hat“, ergänzt der Gründer und Geschäftsführer Simon Hellwig.

Mit über 150 Mitarbeiter:innen an 10 Standorten in 5 Ländern (Deutschland, Großbritannien, USA, Japan, Frankreich), einem mittleren zweistelligen Millionenumsatz und dank Erfolgsserien wie Tropico und Dungeons sowie Titeln wie Railway Empire und Patrizier IV hat sich Kalypso Media einen Namen als Spezialist für Strategie- und Simulationsspiele in der internationalen Games-Industrie gemacht.