Eingestellt: Kein Mario Kart mehr auf iOS und Android

Mario Kart Tour, die mobile Iteration von Nintendos allseits beliebter Fun-Racing-Serie, wird in nur zwei Monaten eingestellt.

Bye, Mario Kart Tour

Auf Nintendos offizieller Mario Kart Tour FAQ-Webseite erklärt die Benachrichtigung über das Ende des Dienstes, dass Mario Kart Tour ab 30. September 2026 nicht mehr spielbar sein wird. „Wir danken den vielen Spielern aufrichtig, die das Spiel geliebt und unterstützt haben, seit der Service vor so langer Zeit begonnen hat“, sagte Nintendo. „Danke, dass du Mario Kart Tour gespielt hast.“ Einige In-Game-Funktionen wurden bereits deaktiviert, darunter die automatischen Verlängerungen des Gold Pass-Abonnements und die Möglichkeit, Rubine, die Premium-Währung, zu kaufen.

Wenn wir den Gold Pass abonniert haben, als die automatischen Verlängerungen deaktiviert wurden, behalten wir die Gold-Pass-Vorteile „abzüglich der kontinuierlichen Abonnementvorteile“, bis das Spiel vollständig deaktiviert ist. Auch alle anderen erhalten die Gold Pass-Vorteile vom 4. August bis zur Schließung des Spiels, sagt Nintendo. Leider gibt es für engagierte Mario Kart Tour-Fans keine Pläne für eine Offline-Version, die nach dem Ende des Dienstes gespielt werden kann, wie Animal Crossing: Pocket Camp Complete. „Eine Offline-Version ist nicht für die Veröffentlichung geplant“, sagte Nintendo.