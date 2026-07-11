Crimson Desert (Nintendo Switch 2) nach wie vor in Arbeit

Als Crimson Desert im März auf PS5 und Xbox Series X|S auf den Markt kam, glaubten viele Leute, dass das Game nicht auf Switch 2 kommt.

Crimson Desert auf Switch 2

Vor allem herrschte die Meinung deshalb vor, weil sein massiver grafischer Umfang als zu anspruchsvoll für die Konsole angesehen wurde. Das ist jedoch nicht der Fall. Der koreanische Entwickler arbeitet immer noch an einer Nintendo Switch 2-Version, obwohl das Team sagt, dass es vor mehreren technischen Herausforderungen steht. Laut Informationen, die Inven Global geteilt hat, diskutierte Pearl Abyss das Projekt auf einer Aktionärsversammlung am 7. Juli. Das Meeting dauerte fast dreieinhalb Stunden und beinhaltete Kommentare des CEO, COO und CFO des Unternehmens, gefolgt von einer Fragerunde mit den Aktionären.

Während der Fragen und Antworten fragten die Aktionäre nach der Möglichkeit, Crimson Desert auf Nintendo Switch 2 zu bringen. Pearl Abyss CEO Huh Jin-young beantwortete die Frage direkt. Er sagte: „Wir glauben, dass es wichtig ist, Crimson Desert auf so vielen Plattformen wie möglich zu präsentieren. Wir überprüfen den Nintendo Switch 2 und werden derzeit auf ein Niveau entwickelt, bei dem ein grundlegendes Gameplay möglich ist.“ Er fügte hinzu: „Die Plattformerweiterung ist jedoch nicht nur ein einfacher Port. Der Schlüssel ist, ob wir die Grafik, die Action und das Open-World-Erlebnis von Crimson Desert auf diesem Gerät vollständig beibehalten können.“