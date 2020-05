Tropico 6 Test: El Presidente gesucht!

Neben meiner Insel in Animal Crossing: New Horizons (hier zum Test) habe ich noch eine andere Insel aufgebaut und bewirtschaftet. In Tropico 6 schlüpfe ich in die Diktator-Rolle und führe die Inselgruppe Topico zu neuem Glanz. Statt Haemimont Games hat diesmal das deutsche Team, Limbic Entertainment, die Entwicklung übernommen. Ein gewaltiger Sprung, wenn man die Vorgängerprojekte des Studios betrachtet – Mein Pferdehof und Prime Time: Der Fernsehmanager. Ich bin ein Strategie-Neuling und dies ist mein erster Ausflug in die Aufbau- Wirtschaftssimulationsreihe. Was ich im Paradies so erlebt habe, erzähle ich euch nun in meinem Tropico 6 Test: