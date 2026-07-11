Xbox Game Pass: Abo-Zahlen im freien Fall

Der Xbox Game Pass ist Berichten zufolge um 4 Millionen Nutzer zurückgegangen, seit Microsoft zuletzt die Abonnentenzahlen geteilt hat.

Was los mit dem Xbox Game Pass?

Das ist laut Bloomberg und dem Wall Street Journal, die behaupten, dass Game Pass derzeit rund 30 Millionen Abonnenten hat, gegenüber den 34 Millionen, die Microsoft zuletzt im Jahr 2024 gemeldet hat. Laut Gerichtsdokumenten, die während seines Rechtsstreits um die Übernahme von Activision Blizzard veröffentlicht wurden, hatte Microsoft erwartet, dass Game Pass zu diesem Zeitpunkt in seiner langfristigen Strategie rund 77 Millionen Abonnenten haben wird. Wie jedoch die neue CEO von Xbox, Asha Sharma, Anfang dieser Woche zugab, ist Game Pass jedoch nicht in dem von Microsoft erwarteten Tempo gewachsen.

Sharma kündigte Anfang dieser Woche erhebliche Entlassungen in der gesamten Gaming-Abteilung an und hob Game Pass ausdrücklich als einen Bereich hervor, der unterdurchschnittlich abgeschnitten hatte. „Um zu wachsen, setzen wir auf Game Pass, Multiplattform und ein breiteres Portfolio an Inhalten“, sagte sie in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. „Obwohl diese Unternehmen einen sinnvollen Mehrwert geschaffen haben, sind sie nicht in dem Tempo gewachsen, das wir erwartet haben. Als das passierte, schwächte sich unser Kerngeschäft ab, und wir fügten mehr Teams, mehr Investitionen und mehr Zeit hinzu, in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis.“