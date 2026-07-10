Yoshi and the Mysterious Book bekommt Nintendo Switch 2-Demo

Nintendo hat eine kostenlose Demo für seinen Switch 2-Plattformer Yoshi and the Mysterious Book veröffentlicht.

Über Yoshi and the Mysterious Book

Die Demo ist jetzt im Nintendo eShop erhältlich und ermöglicht es allen ohne jeglichen Haken, das erste Kapitel des Spiels auszuprobieren. Besonders erwähnenswert ist, dass der gesamte Fortschritt auf das gesamte Spiel übertragen werden kann, falls ihr es danach kaufen wollt. Yoshi and the Mysterious Book wurde vom Yoshi-Studio Goodfeel entwickelt, wurde im Mai für Nintendo Switch 2 veröffentlicht und bringt den kleinen grünen Helden in die Entdeckerrolle.

Im Spiel fällt eine sprechende Enzyklopädie namens Enzo plötzlich vom Himmel auf Yoshis Insel. Auf seinen Seiten erforschen die Yoshis eine Vielzahl von Kreaturen und entdecken ihre einzigartigen Eigenschaften. Yoshi kann sie essen, auf sie springen oder sie auf dem Rücken tragen, um ihre verschiedenen einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen. In unserem Test waren wir begeistert von dem Game und können das Anspielen der Demoversion nur allen ans Herz legen.