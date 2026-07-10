Palworld ist nun offiziell in der Version 1.0 erhältlich

Pocketpair hat den Launch-Trailer für die Version 1.0 des Open-World-Survival-Crafting-Spiels Palworld veröffentlicht. So, wie es angekündigt wurde!

Über Palworld 1.0

Der Trailer bietet einen Einblick in neue Pals, unerforschte Regionen und fortschrittliche Technologien. Palworld wurde erstmals am 19. Januar 2024 in Early Access für Xbox Series, Xbox One und PC vorgestellt, gefolgt von PlayStation 5 am 24. September 2024. Es ist auch über Game Pass verfügbar.

Die Version 1.0 erscheint schon heute, am 10. Juli für PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und PC über Steam und Microsoft Store. Den offiziellen Launch-Trailer gibt es hier ebenfalls bereits für euch, und ihr könnt euch das Video gleich ansehen: