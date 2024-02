Final Fantasy 7 Rebirth wird 145 GB Speicherplatz benötigen

Langsam ist es nicht mehr lustig: Final Fantasy 7 Rebirth reiht sich nahtlos in die Riege der Speicherplatz-Fresser ein.

145 GB für Rebirth

Da bekommt das Wort Exklusivspiel ja fast schon eine andere Bedeutung! Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 exklusiv für die PS5, bevor es irgendwann mal auf den PC kommt. Genauso exklusiv scheint aber das Verhältnis zu anderen Games zu sein, denn das Spiel wird sich laut frühen Angaben fast 150 GB auf eurer SSD sichern. Das ist mittlerweile ein Auswuchs, der nicht mehr in Ordnung ist: Auf einer PS5 könnte man ohne jegliches Upgrade genau fünf Spiele dieser Größe gleichzeitig installiert haben.

Auf der anderen Seite ist es nur wenig verwunderlich, da die Welt von Rebirth viel größer sein wird als noch in Remake, und das Spiel kommt auch grundsätzlich auf zwei Blu-rays, wenn ihr euch für eine physische Version entscheidet. Vermutlich wird aber auch für Disc-Käufer:innen der gesamte Speicherplatz auf der Festplatte benötigt. Vorbei sind die Zeiten, wo man sich dank Speichermedium wertvollen Speicherplatz ersparen konnte. Vermutlich können wir mit dem Download schon ab 27. Februar 2024 beginnen – wir werden die Zeit wohl brauchen! Mehr Infos gibt es am 6. Februar 2024 auf einer eigenen State of Play-Veranstaltung, nur für dieses Game.