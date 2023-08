Starfield ist fertig: Gold-Status erreicht, benötigt 140 GB Speicherplatz

Bethesda hat angekündigt, dass Starfield vor seiner Veröffentlichung im nächsten Monat den Goldstatus erreicht hat. Startet den Download!

Endlich kommt Starfield

Der Goldstatus bedeutet, dass die erste verkaufsfertige Version von Starfield fertig ist. Nicht nur das, Bethesda hat auch bestätigt, dass die Spieler das Spiel ab sofort auf Xbox-Serie-Konsolen herunterladbar ist und PC-Spieler:innen das Game am 30. August auf Steam vorab herunterladen können. Das ist auch bitter notwendig, denn nun wissen wir, dass es noch größer ist, als wir ursprünglich dachten, zumindest in Bezug auf seine Installationsgröße. Steam hatte zuvor die Dateigröße von Starfield mit 125 GB angeführt – was bereits massiv ist – aber jetzt scheint die Größe aktualisiert worden zu sein. Der tatsächliche Speicherbedarf beträgt am PC 139,84 GB, und auf Xbox Serie-Konsolen begnügt sich der Titel wohl mit 126,1 GB. Das erklärt, warum man das Spiel schon so weit im Voraus herunterladen kann!

Microsoft bereitet sich und die Spielerschaft also darauf vor, den Rekord für die meisten Spieler:innen gleichzeitig zu brechen. Starfield hat gute Chancen darauf, wenn man den Hype rund um den Titel bedenkt – Hogwarts Legacy und Baldur’s Gate 3 (beide 2023 erschienen) matchen sich irgendwo bei der 880.000-Spieler:innen-Marke. Denn Zeit zum Reifen hatte das Spiel schon genug, nach Verzögerungen von November 2022 auf die erste Jahreshälfte 2023 und dann erneut auf den jetzt fixen Termin des 6. September 2023 konnte das Team wohl genug Optimierung betreiben. Dazu kommt, dass es ein PC/Xbox-Exklusivtitel ist – Matt Booty (Xbox Game Studios-Leiter) meinte, dass Starfield schon zum Launch “die wenigsten Fehler eines Bethesda-Spiels hätte, das jemals ausgeliefert wurde”. Na dann, freuen wir uns für die PC- und Xbox-Fans und auf ein hoffentlich grandioses Game!