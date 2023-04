Star Wars Jedi: Survivor (PC) genehmigt sich einfach mal 155 GB Speicherplatz

Star Wars Jedi: Survivor hat seine offiziellen PC-Spezifikationen veröffentlicht, und da schwitzen die Festplatten allernorts!

Mehr zu Star Wars Jedi: Survivor

EA hat nun enthüllt, dass Star Wars Jedi: Survivor ganze 155 GB Festplattenspeicher auf dem PC einnimmt. Wenn das auch auf Konsolen wie PS5 und Xbox Serie der Fall sein wird, na halleluja! Gut, dass es dann Abhilfe gibt. Für einen gewissen Kontext: Spiele wie Star Wars Jedi: Fallen Order (55 GB), Red Dead Redemption (120 GB), und gar der Microsoft Flight Simulator (150 GB) sind allesamt kleiner als der kommende Titel. Man fragt sich, warum der Speicherplatz so überbordend groß sein muss, aber mal sehen, ob sich da mit kommenden Updates nicht was lösen lässt. Denn entweder spielt da einiges an 4K-Videomaterial mit (komisch, da schon viele Sequenzen mit In-Game-Grafik gelöst werden können), oder die Texturen schlagen so durch? Das weiß wohl nur das Team hinter dem Spiel.

Denn abgesehen von dem Speicherverbrauch lässt sich der Titel auch mit Mittelklasse-Hardware spielen – wir reden also nicht von einem Game, das an allen Fronten nur das Beste verlangt. Alles in allem ist Star Wars Jedi: Survivor der nächste große Ableger der Serie und übrigens ohne schnelles Reisen im Auge konzipiert, sagten die Entwickler. Man solle die Erkundung genießen und nicht überstürzt durch die Umgebungen rasen, so der Konsens – die Mechanik hat in Fallen Order gefehlt, und die Fans wünschten sich das für den Nachfolger. Das Team hat dem nun entsprochen, und es wird ein Schnellreisen geben, dennoch ist das Game so konzipiert, dass man es nicht zwingend brauchen wird. Bleiben wir gespannt!