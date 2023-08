Fae Farm kommt im September 2023 mit Cross-Play auf PC und Nintendo Switch

Wenn Fae Farm via Steam und Epic Games Store auf PC und Nintendo Switch kommt, wird es auch Cross-Play auf beiden Plattformen beinhalten. Das Spiel befindet sich schon länger in der Entwicklung und war für 2023 anvisiert.

Also, solange ihr eine Kopie des Titels besitzt, dürft ihr mit anderen spielen. Dabei ist es egal, ob ihr das auf dem PC tut oder auf der Nintendo Switch! Das Spiel unterstützt grundsätzlich Multiplayer für bis zu vier Personen, die zusammen auf einem Bauernhof arbeiten können. Sowohl lokaler als auch Online-Multiplayer sind verfügbar, obwohl Cross-Play nur für die Online-Option gilt – also gibt es wohl keine LAN-Option à la Diablo 2. Fae Farm wird am 8. September 2023 erscheinen, und der Titel ist bereits vorbestellbar.

In Fae Farm begebt ihr euch in die verzauberte Welt von Azoria und erschafft euch euer eigenes behagliches Zuhause. Während ihr euren Bauernhof pflegt und ausbaut, lernt ihr bezaubernde Charaktere kennen, knüpft tiefe Beziehungen und findet immer neue Wege, Magie bei allem, was ihr so macht, einzusetzen. Ihr dürft euren Charakter anpassen, die Handwerkskunst, das Kochen und das Trankbrauen meistern und noch viel mehr entdecken. Klingt interessant? Hier der Trailer für euch!