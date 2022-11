Koop-Farm-Spiel Fae Farm für Nintendo Switch angekündigt, kommt 2023

Fae Farm ist ein Multiplayer-Koop-Spiel von Phoenix Labs, in dem ihr die Fantasy-Welt von Azoria erkundet und ein Zuhause erschafft.

Mehr über Fae Farm

Alleine spielen war gestern: Fae Farm unterstützt bis zu vier Spieler:innen, die entweder online oder lokal spielen, wenn der Titel im zweiten Quartal 2023 auf Nintendo Switch startet. Ganz wichtig ist hierbei, dass eure Mitspieler:innen nahtlos ein- und aussteigen können – Drop-in und Drop-out sozusagen. So können alle Spieler:innen Gastgeber sein, und die Spielstände kommunizieren untereinander bezüglich passierten Story-Fortschritten. Natürlich könnt ihr in Azoria verschiedenste Dinge tun, wie etwa Landwirtschaft betreiben, fischen oder an Aktivitäten teilnehmen. Sogar Dungeons wird es im Spiel geben, die ihr durchlauft, um Ressourcen zu sammeln. Allerdings soll alles einfach bleiben, damit das Game einer möglichst breiten Spielerschaft zugänglich ist.

In diesem Spiel müsst ihr eure Gesundheit, Ausdauer und auch euer Mana im Blick behalten. Durch Erfahrungspunkte könnt ihr eure Figur aufwerten, um etwa besser mit Magie oder Werkzeugen umgehen zu können. Auch die Werkzeuge selbst lassen sich aufrüsten, und nicht minder wichtig: In Fae Farm dürft ihr mehrere Häuser besitzen, die ihr im Anschluss frei dekorieren könnt. Mit den verdienten Punkten, den sogenannten Cozy Points, also Gemütlichkeitspunkten, könnt ihr dann euren Charakter weiter aufwerten und ihn besser auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Klingt interessant? Nun, das Spiel wird im zweiten Quartal 2023 auf Nintendo Switch erscheinen. Freuen wir uns schon mal darauf!