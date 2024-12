Euer ultimativer Guide zum Sony PlayStation Adventskalender 2024 (30th Anniversary)

Ihr benötigt dringend Credits für den diesjährigen Sony PlayStation Adventskalender 2024? Gut, dass wir hier einfach alle Codes und Lösungen parat haben!

Euer Cheat Code für den Adventskalender 2024

Wie wir alle wissen: Die Teilnahme an den Verlosungen von Sony erfolgt über eine Anmeldung mit dem eigenen PSN-Account auf der Aktionsseite advent.playstation.com. Basierend auf der Anzahl der bisher über den Account erspielten Trophäen werden automatisch Credits auf das Konto der Teilnehmer*innen gutgeschrieben. Diese Credits sind die Währung, die für Verlosungstickets eingetauscht werden können. Umso mehr Credits an einem Tag in Tickets investiert werden, umso höher ist damit die Chance, einen Preis zu gewinnen.

Credits verdienen

Es bestehen u.a. die folgenden Möglichkeiten:

Tägliches Einloggen: 250 Credits

PlayStation Plus-Mitgliedschaft: 3.000 Credits

Quizfragen beantworten: 1.000 Credits

Umfragen: 500 Credits

Benachrichtigungen aktivieren: 1.500 Credits

Minispiele: 1.000 Credits

PlayStation-Trophäen: Credits abhängig von ihrer Seltenheit

Auch bereits erspielte Trophäen bringen weitere Credits

Wenn sich Freund*innen über den persönlichen Einladungslink registrieren, erhalten Werber und Geworbene jeweils 3.000 Credits, zudem werden auf den Social-Media-Kanälen von PlayStation regelmäßig Codes veröffentlicht, die ebenfalls für Credits eingelöst werden können. Doch nicht alle von uns wollen so viel Zeit investieren – dafür gibt es uns und unsere treue Community!

Wenn euch etwas davon weitergeholfen oder gar zu einem Gewinn verholfen hat, freuen wir uns selbstverständlich über eure Kommentare. Viel Glück uns allen beim Mitmachen!