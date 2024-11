Wir haben alle PlayStation Adventskalender Codes für euch (2024)

Zu einer gelungenen Vorweihnachtszeit gehört ein toller Adventskalender, der die Vorfreude auf die wohl besinnlichste Zeit des Jahres noch weiter steigert – neben unserem großartigen BeyondPixels-Adventkalender denkt auch PlayStation so und so gibt es auch dieses Jahr wieder den PlayStation Adventkalender, bei dem ihr via PlayStation Adventkalender Codes weitere Credits abstauben könnt. Eine Sammlung dieser heißbegehrten Codes möchten wir euch zur Verfügung stellen. Wir freuen uns aber auch über Tipps von euch für all die Webseitenbesucher:innen bei uns.

Teilnahme

Die Teilnahme an den Verlosungen erfolgt über eine Anmeldung mit dem eigenen PSN-Account auf der Aktionsseite advent.playstation.com. Basierend auf der Anzahl der bisher über den Account erspielten Trophäen werden automatisch Credits auf das Konto der Teilnehmer gutgeschrieben. Diese Credits sind die Währung, die für Verlosungstickets eingetauscht werden können. Umso mehr Credits an einem Tag in Tickets investiert werden, umso höher ist damit die Chance, einen Preis zu gewinnen.

Credits verdienen

Es bestehen u.a. die folgenden Möglichkeiten:

Tägliches Einloggen: 250 Credits

PlayStation Plus-Mitgliedschaft: 3.000 Credits

Quizfragen beantworten: 1.000 Credits

Umfragen: 500 Credits

Minispiele: 1.000 Credits

PlayStation-Trophäen: Credits abhängig von ihrer Seltenheit

Auch bereits erspielte Trophäen bringen weitere Credits

Wenn sich Freund:innen über den persönlichen Einladungslink registrieren, erhalten Werber und Geworbene jeweils 3.000 Credits, zudem werden auf den Social-Media-Kanälen von PlayStation regelmäßig Codes veröffentlicht, die ebenfalls für Credits eingelöst werden können.

Hier findet ihr alle PlayStation Adventskalender Codes im Überblick:

8.000 Countdown: XR7-2FL-JBJ – Danke an @RGamer123 für den Code!

5.500 Countdown: ZIB-0HD-JKO – Danke an @RGamer123 für den Code!

5.500 Countdown: BHN-18L-CJI – Danke an @RGamer123 für den Code!

5.500 Countdown: 44X-2HS-R4H – Danke an @RGamer123 für den Code!

1.500 Countdown: VYE-8LN-H1X – Danke an @RGamer123 für den Code!

4.500 Countdown: H78-QCN-NWE – Danke an @RGamer123 für den Code!

3.000 Countdown: LXC-H6U-3YI – Danke an @RGamer123 für den Code!

1.500 Countdown: 7GE-NET-X08 – Danke an @RGamer123 für den Code!

3.000 Countdown: D69-BRY-2GD – Danke an @RGamer123 für den Code!

3.000 Countdown: 82G-P5J-23U – Danke an @RGamer123 für den Code!

1.500 Countdown: 8AG-N3W-BQ3 – Danke an @RGamer123 für den Code!

7.500 Countdown: H73-LJ8-GVB – Danke an @RGamer123 für den Code!

Tag 1 (25.11.2024) 1994

Magisches ️: IKH-2OJ-UKJ (2.000) – Danke an @RGamer123 für den Code!

Seite besuchen: TMP-KAH-CT2 (1.500) – Danke an @RGamer123 für den Code!

Matherätsel: 28 (300 ) – Danke an @RGamer123 für den Code!

PS Adventskalender (Tauche ein): CJP-0TC-5N1 (5.000 ) – Danke an @RGamer123 für den Code!

Countdown: RHE-T1C-8GO (1.500 ) – Danke an @RGamer123 für den Code!

Quiz

Frage: Welches Spiel war ein Launch-Titel für die originale PlayStation im Jahr 1994?

Antwort: Ridge Racer (1.000 ) – Danke an @RGamer123 für die Lösung!

Errate das Spiel

Frage: Welches Spiel erfordert flinke Reaktionen mit einem Netz?

Antwort: Ape Escape (1.000 ) – Danke an @RGamer123 für die Lösung!

Frage: Welches Prügelspiel brachte ikonische Kämpfer hervor?

Antwort: Tekken (1.000 ) – Danke an @RGamer123 für die Lösung!

Audio Quiz:

Frage: Erkennst du den ikonischen Startsound dieser

Konsole?

Antwort: PlayStation 1 (300 ) – Danke an @RGamer123 für die Lösung!

PSN Avatar Code: TKRQ-K433-2N22

WICHTIG: Bitte schaut zuerst, ob die Codes in euren Kommentaren schon in der Liste sind, bevor ihr sie postet. Das wäre eine gigantisches Hilfe für mich.