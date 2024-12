Alle PlayStation Adventskalender 2024 Avatar Codes: Holt euch die kostenlosen Geschenke

Aktuell könnt ihr beim PlayStation Adventskalender 2024 täglich tolle Preise gewinnen, in dem ihr Credits sammelt und damit Tickets für das jeweilige Tagesgewinnspiel kaufen könnt. Hier gibt es Hardware, Merch aber auch Games abzustauben. Allerdings gibt es auch etwas völlig kostenlos und zwar täglich einen kostenlosen PlayStation Adventskalender 2024 Avatar Code. Wir haben alle für euch gesammelt und erklären euch auch, wie ihr diese einlösen könnt.

Alle PlayStation Adventskalender 2024 Avatar Codes im Überblick:

25.11.2024: TKRQ-K433-2N22 – Danke an @RGamer123 für den Code!

26.11.2024: I Believe I Can Fly Gleiter: NJE4-D8XE-KMTT – Danke an @softie für den Code!

27.11.2024: 262Q-F5F2-JA95 – Danke @Seb an für den Code!

28.11.2024: HTC3-CJAX-GX5K – Danke an @Palö für den Code!

29.11.2024: TTLT-JFJQ-XHK2 Danke an @Markus Pfeffilophant für den Code!

30.11.2024: Avatar Space Ninja GLBH-N8A6-89KJ – Danke an @Pixel für den Code!

1.12.2024: The Future Is Not Set/ Viking Girl: K23G-P29H-T54L – Danke an @Pixel für den Code!

2.12.2024: Cyber Pizza PT2B-2E8M-HFH2 – Danke an @Seb für den Code!

3.12.2024: Warrior with Sword / Das letzte Schwert der Fantasie CTML-8GN6-8P24 Danke für den Code @Pixel!

4.12.2024: Old School Samurai/Katana der Gerechtigkeit NGB4-LF4L-N2J4 – Danke für den Code @Pixel!

5.12.2024: Karaoke Star/Triff den Ton JNGX-ALQ5-P43G – Danke für den Code @Pixel!

6.12.2024: Golem QAGC-4BP9-Q7N7 – Danke für den Code @Baumy!

So löst ihr die kostenlosen PlayStation Adventkalender 2024 Avatar Codes ein:

Meldet euch beim PlayStation-Konto an: Öffnet die PlayStation-Website oder die PlayStation-App und loggt euch ein.

Geht zum PlayStation Store: Klickt auf das PlayStation Store-Symbol auf deiner Konsole oder in der App. Gebt den Code ein: Scrollt nach unten und wählt die Option „Codes einlösen“ aus. Gebt den Avatar-Code in das dafür vorgesehene Feld ein und bestätige die Eingabe. Bestätigt den Download: Nachdem der Code erfolgreich eingelöst wurde, wird der Avatar automatisch deinem Konto hinzugefügt. Ihr könnt ihn sofort auf eurem Profil verwenden.

Viel Spaß mit deinen exklusiven Avataren und genießt die festliche Saison!