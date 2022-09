Es wird Superhot: Hier sind die Spiele von Sony PS Plus Oktober 2022

Sony hat die Spiele bekannt gegeben, die PS Plus-Abonnent:innen nächsten Monat kostenlos bekommen. Es wird super, es wird heiß, es wird super heiß!

Die PS Plus Oktober 2022-Spiele

Genug der Wortspiele: Die Mitglieder erhalten Zugang zu Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 und Superhot. Die drei Spiele werden am 4. Oktober 2022 für alle PS Plus-Mitglieder verfügbar sein. Ihr dürft die PS Plus September 2022-Spiele, zu denen Deathloop und Granblue Fantasy Versus gehören, noch bis zum 3. Oktober 2022 beanspruchen. Hot Wheels Unleashed ist ein Arcade-Rennspiel, der auf der Hot Wheels-Serie von Spielzeugfahrzeugen basiert. Durch das Spielen verdient ihr neue Fahrzeuge, messt euch in 12-Spieler-Online-Rennen oder Zwei-Spieler-Split-Screen-Modi. Es enthält auch einen Track-Editor und Unterstützung für von der Community erstellte Tracks, die wir ausprobieren können. Die PS4- und PS5-Versionen werden in der PS Plus Oktober-Auswahl angeboten. Injustice 2 wurde von NetherRealm Studios (Mortal Kombat) entwickelt und ist die Fortsetzung von Injustice: Gods Among Us.

Es ist ein Kampfspiel mit Charakteren aus dem DC Comics-Universum wie Batman, Superman und Wonder Woman. Es gibt jedoch eine Wendung: Die Welt der Ungerechtigkeit ist ein düsterer und tödlicher Ort, an dem Superman die Welt übernahm und ein faschistisches Regime etablierte, um Ordnung durchzusetzen und Übeltäter hinzurichten. Injustice 2 fügte auch ein Ausrüstungssystem hinzu, mit dem ihr das Aussehen und den Spielstil eurer Figuren anpassen könnt. Hier ist rein die PS4-Version verfügbar. Superhot (ebenfalls PS4) ist ein strategisches, zeitbasiertes First-Person-Actionspiel. In Superhot (zum Test der PSVR-Version) kann euch ein Treffer töten, aber die Zeit bewegt sich nur, wenn ihr euch bewegt. Die Spieler:innen können diesen Trick nutzen, um sich geschickt durch eine Reihe von Action-Szenarien zu manövrieren. Welche dieser Games werdet ihr ausprobieren?