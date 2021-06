Mattel Hot Wheels Unleashed kommt am 30. September

Hot Wheels Unleashed wird am 30. September 2021 erscheinen. Einen Trailer und mehr zum Spiel lest ihr hier!

Über Hot Wheels Unleashed

Während das Franchise in Forza Horizon 3 Einzug gehalten hat und auch schon mal Nintendo-Charaktere als Form verwendete, gab es bis dato noch kein ernstzunehmendes Game. Das ändert sich am 30. September! Milestone (bekannt für MotoGP und andere Racer) bringt die Rennaction zu euch nach Hause – dabei wichtig sind die Strecken, Power-ups und mehr. Die Renn-Action spielt sich, wie es zu erwarten ist, in Innenräumen ab.

So fahrt ihr etwa durch Keller, einen Campus oder Wolkenkratzer mit allen möglichen Abkürzungen und spannenden Boostern. Mehr als 60 verschiedene Fahrzeuge sollen euch zum Launch zur Verfügung stehen. Alle werden unterschiedlich zu fahren sein – Hot Wheels Unleashed will das Renngefühl auf euer TV-Gerät bringen. Mal sehen, wie viel Spaß der Titel tatsächlich machen wird! Hot Wheels Unleashed startet am 30. September für Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC und Xbox One. Hier ein Trailer für euch!