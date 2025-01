Entwickler beeindruckt: So stark wird die Nintendo Switch 2 wirklich

Der erste Blick auf Nintendo Switch 2 hatte nicht viel Spielmaterial, außer einem kurzen Blick auf das neue Mario Kart 9. Doch die Details geben Aufschluss!

Gewöhnliche Fans mögen die Vorschau darauf zu schätzen wissen, was die Switch 2 kann, aber ein Spieleentwickler hat aufgeschlüsselt, wie das Filmmaterial die schiere Leistung von Nintendos nächstem System enthüllt. Jerrel Dulay von Sungrand Studios – zu dessen bisherigen Credits die Silver Falls-Spieleserie gehört – teilte seinen ganz eigenen Blick auf die Fähigkeiten der neuen Nintendo-Konsole. Dulay hat Erfahrung in der Arbeit an Titeln für die Original-Switch, so dass der Unterschied zwischen den Konsolengenerationen für ihn leicht offensichtlich war. Die beiden “wichtigsten” Dinge, auf die er hinwies, waren die echte volumetrische Beleuchtung – eine fortschrittliche Beleuchtungstechnik, die ein Gefühl der Dichte in der Atmosphäre erzeugt – und die extrem detaillierten und einzigartigen Texturen der Hintergründe. Da die erste Nintendo Switch erhebliche Schwierigkeiten haben würde, auch nur eine dieser Funktionen mit einer hohen Bildrate auszuführen, stellte Dulay fest, dass ihre Einbeziehung darauf hindeutet, dass “dieses System deutlich leistungsfähiger ist”. Er schätzte auch, dass der Arbeitsspeicher der Nintendo Switch 2 zwischen 12 und 16 GB liegen wird.

Darüber hinaus bemerkte Dulay die Echtzeit-Erstellung von Schatten, die Stoffsimulation auf den Flaggen im Hintergrund, die reflektierenden Texturen und die höheren Polygonzahlen auf den Charaktermodellen für Mario und seine Freunde. All diese Aspekte mit 60 Bildern pro Sekunde zusammenzubringen, zeigt, wie weit die Nintendo Switch 2 dem Originalmodell überlegen ist. Dulay teilte auch seine Begeisterung mit, die Entwicklungstools des Switch 2 in die Hände zu bekommen, da die Unity-Spiel-Engine für die erste Konsole, was er schaffen konnte, einschränkte. Jetzt glaubt Dulay, dass Spiele, die er aufgrund der Einschränkungen des Originals beiseite legen musste, so verwirklicht werden können, wie er es sich ursprünglich vorgestellt hatte. Nintendo wird während des nächsten Nintendo Direct am 2. April mehr über die neue Konsole und ihre Spiele enthüllen. Alle, die Nintendos neue Konsole vorzeitig ausprobieren möchten, können ab April in einer Handvoll Städten auf der ganzen Welt Demos spielen. Nintendo hat auch enthüllt, dass die Nachfolgekonsole mit den allermeisten Switch-Spielen abwärtskompatibel sein wird. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für die Switch 2, aber einige sagen einen Start im Juni voraus.