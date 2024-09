EET SolMate X Geero 2 OriginalE-Bike: So sieht nachhaltige Mobilität aus

Nachdem wir beide Produkte testen durften, stellten wir den EET SolMate und das Geero 2 Original E-Bike gemeinsam auf die Probe! Über die beiden nachhaltigen Geräte Den Anlass für die Testberichte machte übrigens eine Kooperation der beiden österreichischen Unternehmen. Das Grazer Unternehmen EET ging nämlich eine Kooperation mit Geero ein. Geero ist ein E-Bike Hersteller aus Österreich mit Wurzeln in der Steiermark. Das Besondere daran? Geero-Bikes sind elegant, schlank und simpel und verfügen über eine bewährte Technologie, die sich unsichtbar in das Design einfügt. Selbstverständlich sind sie leicht, widerstandsfähig und daher mehr als nur alltagstauglich. Es hilft, wenn alles so wunderbar zusammenpasst! Dieses E-Bike könnt ihr dann mit dem EET SolMate mit eurem eigens produzierten Strom wieder aufladen. Gemeinsam mit Geero möchten die beiden Unternehmen Energieunabhängigkeit und unabhängige Mobilität revolutionieren. Im offiziellen Shop von Geero könnt ihr euch einen Überblick über die Angebote des E-Bike-Herstellers verschaffen. Ob sportliche Ausstattung (Scheibenbremse gehört da schon zum Standard), fest-verbauter Lichtanlage oder mit durchstichsicheren Reifen komplettiert: Hier ist für alle etwas dabei.

Unser Test des Geero 2 Original In unserem ausführlichen Testbericht waren wir voll der Freude. Denn der integrierte Motor sorgt dafür, dass Ausfahrten gleich noch viel mehr Spaß machen! Das ist neben der hübschen Aufmachung ein großer Plus- und Verkaufspunkt für das Geero 2 Original, das lässt sich gleich vorwegnehmen. Kein Akku? Kein Problem, denn auch ganz ohne Saft könnt ihr weiterradeln, das ist gar kein Thema. Jedenfalls lassen sich so Steigungen und andere Gegebenheiten ganz locker bewältigen, und am Ende der Fahrt habt ihr wesentlich mehr Puste übrig, als es ohne E-Bike der Fall wäre. Besonders praktisch ist auch die Schiebehilfe, die man über die Pfeiltaste nach unten am Display aktiviert. Einfach die Stufen reduzieren, bis das Fahrradsymbol am Display erscheint. Dann die Taste loslassen, erneut drücken und gedrückt halten, damit das Rad neben euch herfährt. Das stellt einen starken Punkt für eine Nutzung im Alltag dar, und bei schönem Wetter gibt es eigentlich keine mögliche Ausrede mehr, nicht mit dem E-Bike zu fahren. Dementsprechend gut fällt auch unser Fazit aus, denn was ihr mit diesem Kauf alles bekommt, von einem reinen Fortbewegungsmittel über ein starkes Stück Technik bis hin zu einem völlig neuen Radfahr-Gefühl, ist nur schwer zu beschreiben! Mit einem Geero 2 Original haben wir vormals für den Alltag undenkbare Steigungen und Distanzen ganz einfach überbrücken können. Dadurch, dass ihr das E-Bike auch ganz ohne Unterstützung verwenden könnt, tut auch ein leerer Akku dem Erlebnis keinen Abbruch. Bis es soweit kommt, müsst ihr aber eine schöne Strecke fahren, bis zu 100 km sind hier möglich! Gemeinsam mit dem auch für Ungeübte machbaren Aufbau, einer hervorragenden Verarbeitungsqualität, dem wirklich schicken Äußeren und coolen Kniffen für den Alltag wie etwa der entnehmbare Akku erwartet euch hier ein Produkt der Sonderklasse, das kann man gar nicht anders bezeichnen!

Der EET SolMate im Test Kurz zur Tätigkeit des Produkts: Je nach Ausrichtung und Wetterlage, nach Solarpanel-Anzahl und deren Potential wird dann euer Zuhause von Sonnenenergie versorgt. Im ausführlichen Testbericht probierten wir es: Der EET SolMate nutzt den Strom im Speicher sowie von den Paneelen, um über die Steckdose den Strom in euer Haus zu bringen. Dabei nutzt er eine geringfügig höhere Spannung als euer Stromanbieter. Was das bringt? Alle Verbraucher nutzen daher vorher den Strom eures PV-Speichers, bevor dann der Netzbetreiber ins Spiel kommt. Das führt wiederum zu geringerem Stromverbrauch, und damit einher geht dann eine gesunkene Stromrechnung. Klasse, oder? Habt ihr die Paneele an geeigneten Orten (etwa dem Dach mit einer solchen Halterung im Lieferumfang, oder etwa dem Zaun) angebracht, und steht der Speicher sicher am Platz eurer Wahl, werdet ihr das Gerät eigentlich nicht mehr oft ansehen müssen. Möglich macht das die Smartphone-App, die äußerst übersichtlich aufgebaut ist und euch vier Ansichten bietet. Die erste ist der aktuelle Energiefluss: Wie viele Watt generieren eure Solarpaneele, wie gut ist der PV-Speicher gefüllt und wie viel Watt zieht gerade euer Zuhause? Dünne und dicke Pünktchen symbolisieren dabei den Energiefluss und machen so schnell klar, was gerade los ist. Der zweite Reiter nennt sich Performance und zeigt euch die Leistung an einem Tag, an zwei, vier oder sieben Tagen in dem von euch gewählten Zeitraum an. Reiter Nummer drei nennt sich Meilensteine und ist eine nette Spielerei – ihr seht, wie viele Wattstunden ihr in einem von euch gewählten Zeitraum von der Sonne erzeugen konntet. Die vierte Ansicht umfasst die Einstellungen, wo ihr dann wahlweise auch ein wenig tüfteln dürft. Notwendig ist das aber nicht, und wie die App so im Juli 2024 aussah, könnt ihr euch hier ansehen: