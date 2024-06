Geero 2 Original Comfort E-Bike Test: Ein Pedelec mit ganz schön Power

E-Bike gesucht? Mit dem Geero 2 Original-Modell erwartet euch ein hochwertiges Pedelec. Was es so alles kann, lest ihr in unserem Testbericht!

Dank des österreichischen Unternehmens Geero, das uns freundlicherweise für den Test ein Geero 2 Original-Comfort zur Verfügung gestellt hat, durften wir uns dieses E-Bike-Modell in den letzten Monaten genauer ansehen. Passend zur aktuellen Sommersaison kam das E-Bike an, und wir durften uns das Pedelec näher ansehen. Wie es sich im Alltag so schlägt und was das für eure eigene Mobilität bedeuten kann, lest ihr in unserem Review! Zunächst aber mal ein paar Worte über das Produkt selbst…

Über das Geero 2 Original

Das Geero 2 Original wird vom Hersteller selbst mit den folgenden Worten beschrieben: Geero in seiner Reinform. Abgespeckt und auf das Wesentliche reduziert ist es perfekt für den urbanen Raum und befestigte Straßen. Die leicht nach vorne gebeugte Sitzposition sorgt für ein wendiges und leichtes Fahrverhalten, das einfach Spaß macht. Verfügbar in charmantem Beige und schlichtem Schwarz, jeweils in unterschiedlichen Rahmengrößen. Dabei unterscheidet der Hersteller zwischen den Schlagworten „Classic“ und „Comfort“, dies bedeutet entweder einen gewöhnlichen oder tiefen Einstieg, und den Rahmengrößen 52, 54 und 60. Während die Größe 52 grundsätzlich für Körpergrößen zwischen 160 und 180 cm geeignet ist, solltet ihr die Größe 54 erst dann wählen, wenn ihr über 170 cm groß seid. Ab Körpergröße 185 cm empfiehlt Geero die Rahmengröße 60. Zwei Farben – Vinyl und Cream, so wie unser getestetes E-Bike – stehen euch dabei zur Auswahl.

Das Fahrrad selbst wiegt mit 18,2 Kilogramm überschaubar viel – oder eigentlich sogar überraschend wenig. Ausgestattet ist so ein Geero 2 Original-Modell jedenfalls mit einer Top-Auswahl an jeder Menge Hardware, namentlich einem 444 Wattstunden-Akku, einem Motor mit 250 Watt Leistung, der euch in fünf Stufen unterstützen kann und insgesamt kommt ihr damit bei optimaler Nutzung bis an die 100 km weit. Die Schaltung von Shimano lässt euch butterweich zwischen den neun Gängen wechseln, und das Kettenblatt mit 39 Zähnen verrichtet seine Arbeit im Tandem mit der hydraulischen Scheibenbremse (ebenfalls von Shimano) perfekt. Es hilft dem E-Bike natürlich ungemein, dass es so edel aussieht – daran lässt sich absolut nichts bemängeln! Wie der erste Eindruck so aussieht, seht ihr hier: