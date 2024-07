EET SolMate Test: Selber Solar-Strom erzeugen und verwenden, ganz leicht gemacht

Kompliziert ist der SolMate aber keineswegs: Das Produkt ist Stromspeicher, NetDetection und zwei Wechselrichter in einem. Mit seinem innovativen All-in-One-Design, bestehend aus Batterie, NetDetection sowie zwei integrierten Wechselrichtern verzichtet das All-in-One-Gerät auf unschöne Verkabelung und sieht dadurch nicht nur gut aus, sondern maximiert obendrein auch die Effizienz des Balkonkraftwerks. Zudem lassen sich die Solarpanele des Herstellers beliebig montieren, ob es nun auf dem Dach, im Garten, auf der Terrasse oder an der Wand sein soll. Diese Lösungen passen sich euren Lebensumständen an, und nicht umgekehrt. So soll es sein! Packen wir das Gerät doch erst mal aus:

Auf der offiziellen Website des SolMate wird er als der intelligenteste PV-Speicher auf dem Markt beschrieben. Das sind große Worte! Die patentierte NET Detection misst euren Stromverbrauch in Echtzeit über die Steckdose (einphasig) und speist euren selbst erzeugten Strom genau dann ein, wenn ihr ihn benötigt. Im Gegensatz zu anderen Photovoltaik-Speichern, die eure Energie an sonnigen Tagen ungenutzt ins Netz zurückspeisen und somit eigentlich Verluste bedeuten, optimiert SolMate eure Energienutzung effizient und zu eurem Vorteil. Zudem lernt und verbessert das Produkt sich permanent, so wird eure Energiezukunft noch nachhaltiger, sagt der Hersteller.

Aufbau und erste Schritte

Gleich vorweg: Aufgrund des Gewichts der einzelnen Produkte (sowohl SolMate als auch die Paneele) empfiehlt es sich, die Lieferung zu zweit entgegenzunehmen. Es ist zwar möglich, alles alleine zu machen, aber dabei kommt ihr schon ganz schön ins Schwitzen. Schon alleine wegen des Warenwerts wäre das absolut nicht zu empfehlen! Jedenfalls geht der Aufbau ziemlich gut vonstatten, und die Skizzen und Beschreibungen tun das ihrige, um euch bei der Ersteinrichtung zu unterstützen. Ihr müsst euch beim Speicher entscheiden, ob ihr ihn frei hinstellen wollt, an eine Wand lehnen oder gar an einer Wand montieren. Je nachdem bekommt ihr andere Halterungen mitgeliefert, und diese gilt es dann entsprechend anzubringen. Auch bei den Paneelen verhält es sich ähnlich, schon bei der Bestellung sagt ihr, was ihr braucht.

Handwerklich Begabte spielen sich mit dem Anbringen der Halterungen, Ungeübte brauchen ein wenig länger – alles in allem stellt euch das Ganze aber vor keine großen Anforderungen. Selbst das Stecksystem ist in Wahrheit kindersicher: Jeder Stecker ist so präpariert, dass er nur auf ein Kabel beziehungsweise in eine Buchse passt. Habt ihr also bei den Paneelen beide Kabel in eine entsprechende Buchse gesteckt, kann schon gar nichts mehr schief gehen. Einfach die Paneele mit dem SolMate verbinden (zwei Steckplätze für zwei verschiedene Ausrichtungen, falls notwendig, gibt es dafür), diesen an eine Steckdose stecken und ihr seid bereit. Fast bereit, jedenfalls. Vor der ersten Inbetriebnahme müsst ihr das Onboarding in der EET SolMate-App durchführen, und dann geht’s aber wirklich los!

Die EET SolMate-App

Diese zugehörige Begleiter-App ist äußerst übersichtlich aufgebaut und bietet euch genau vier Ansichten. Die erste ist der aktuelle Energiefluss: Wie viele Watt generieren eure Solarpaneele, wie gut ist der PV-Speicher gefüllt und wie viel Watt zieht gerade euer Zuhause? Dünne und dicke Pünktchen symbolisieren dabei den Energiefluss und machen so schnell klar, was gerade los ist. Der zweite Reiter nennt sich Performance und zeigt euch die Leistung an einem Tag, an zwei, vier oder sieben Tagen in dem von euch gewählten Zeitraum an. Reiter Nummer drei nennt sich Meilensteine und ist eine nette Spielerei – ihr seht, wie viele Wattstunden ihr in einem von euch gewählten Zeitraum von der Sonne erzeugen konntet.

Das wird nicht nur in E-Bike-Kilometer oder E-Auto-Kilometer, sondern auch in CO2 umgerechnet. Mit dem aktuellen Ladestand wird dann ebenso errechnet, wie viele Stunden ihr fernsehen, Licht erzeugen oder wie viele Male ihr euer Smartphone wieder aufladen könntet. In den Einstellungen wird es dann ernst: Ihr könnt eurem SolMate einen Namen geben, einer PLZ und einem Land zuweisen sowie Energiemanagement betreiben. Dazu zählt der gewünschte minimale Akkustand (zwischen 0 und 90 Prozent ist alles möglich), ein Einspeisebereich zwischen 0 und 800 Watt ist zu definieren, und ihr dürft die Dauer des 500 Watt-Boosts auf Knopfdruck zwischen 1 und 180 Minuten einstellen. Warum es diese Einstellungsmöglichkeiten gibt, erkläre ich gleich. Zuvor aber noch ein paar Screenshots der App in der Galerie zum Durchklicken für euch: