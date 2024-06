ECOVACS ROBOTICS legt mit Saugrobotern nach: DEEBOT N20-Serie vorgestellt

Mit der DEEBOT N20-Serie von ECOVACS ROBOTICS gibt es leistbare Saugroboter für alle Lebenslagen. Seht hier, was sie alles ausmacht! Übrigens: Der Hersteller hat auch andere Lösungen, wie die T30S-Reihe und den Premium-Wischsauger X5 vorgestellt.

Über die DEEBOT N20-Familie

Für eine gründliche und mühelose Reinigung kartieren und navigieren die N20-Familienmitglieder ausgestattet mit TrueMapping 2.0-Technologie präzise durch den Haushalt. Das OZMO-Bodenwischsystem (OZMO Pro Vibrationssystem für das PLUS-Modell) sorgt für makellose Böden, während die leistungsstarke 8.000 Pa-Saugkraft und die Anti-Haar-Verheddern-Bürste (Anti-Tangle) auch den kleinsten Schmutz aufnehmen und verhindern, dass sich Haare in der Hauptbürste verfangen. Der Saugroboter ist ab dem 25. Juni in Weiß zu einer UVP von 299,- Euro im Handel verfügbar. Das ist aber nicht alles: Ebenfalls am 25. Juni 2024 gibt es noch weitere Modelle von ECOVACS.

Die staubbeutellose Station der Modelle DEEBOT N20 PLUS (UVP: 399,- Euro) und DEEBOT N20 PRO PLUS (UVP: 499,- Euro) verfügt über die neue PureCyclone-Technologie mit einen zweistufigen Trennprozess und einem mehrkegeligen Design, das 95 % des Staubs aus der angesaugten Luft filtert und somit nur minimale Saugverluste auch nach mehr als 100 Anwendungen gewährleistet. Darüber hinaus verlängert die Technologie die Lebensdauer des Motors und des Baumwollfilters. Dies zusammen ermöglicht eine leistungsstarke und langanhaltende Saugleistung für makellose Böden und sauberere Luft. Ist da etwas für euch dabei?