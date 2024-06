ECOVACS DEEBOT X5: Der stets dazu lernende Saug-und-Wischroboter

Pünktlich zum Sommerbeginn bringt ECOVACS ROBOTICS neben seiner T30-Reihe auch den DEEBOT X5-Saugroboter mit Wischfunktion auf den Markt. Lest mehr!

DEEBOT X5: Für Ecken gemacht

Dank seiner D-Form passt sich der DEEBOT X5 präzise an Wände und Ecken an. Sein schlankes Design erleichtert die Reinigung enger Räume sowie unter Sofas und anderen Möbeln. Mit einer Saugleistung von 12.800 Pa, intelligentem Nachwischen und einer Anti-Haar-Verheddern-Bürste (Anti-Tangle) bewältigt er den hartnäckigsten Staub und Schmutz für eine gründliche Reinigung. Dank adaptiver TruEdge-Kantenreinigung kann ein optimales Reinigungsergebnis sichergestellt werden, indem der Wischmopp durch einen Ausfahrarm dynamisch sehr nah (ca. 1 mm) an Kanten entlanggeführt wird.

Um Teppiche zu schützen, hebt der Roboter seine Wischplatten automatisch auf eine Höhe von 15 mm. Mit Hilfe der All-in-One-OMNI-Station mit 70°C Heißwasser-Mopp-Waschfunktion kann der Roboter autonom arbeiten. Zudem lernt der smarte Roboter mit neuem Mini-dToF-LiDAR-Navigationsmoduls dazu und verbessert kontinuierlich seine Fähigkeiten für eine noch effizientere Reinigung. Der DEEBOT X5 OMNI (in Weiß und in Schwarz erhältlich) kommt ab 25. Juni zu einer UVP von 1.099,- Euro in den Handel. Vorbesteller:innen erhalten vom 11. bis 24. Juni einen Rabatt in Höhe von 100,- Euro. Soll es günstiger sein? ECOVACS hat zeitgleich auch seine neue N20-Serie vorgestellt.