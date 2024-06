ECOVACS DEEBOT T30S in verschiedenen Ausführungen angekündigt (Vorverkauf gestartet)

Der DEEBOT T30S COMBO wird in Weiß mit 3 zusätzlichen Aufsätzen und Bürsten erhältlich sein, während der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE in Schwarz mit 4 zusätzlichen Aufsätzen und Bürsten erhältlich sein wird. Beide Modelle sind ab 25. Juni im Handel verfügbar. Vom 11. bis 24. Juni erhalten Vorbesteller:innen 100 € Rabatt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.199 € (COMBO weiß) und 1.299 € (COMBO COMPLETE Schwarz)

Mit den effizienten und kraftvollen Modellen der DEEBOT T30S-Familie hat der Staub keine Chance! Ausgestattet sind die neuen Familienmitglieder mit einer Saugleistung von 11.000 Pa, intelligentem Nachwischen und der adaptiven TruEdge Kantenreinigung, die Sauberkeit bis in jede Ecke des Wohnraums bringt. Zudem verhindert die ZeroTangle-Technologie, eine speziell entwickelte V-förmige antistatische Rollbürste, die einem Kamm mit zwei Zahnreihen besitzt, dass sich nahezu keine Haare an der Bürste aufwickeln.

DEEBOT T30S PRO optimale Reinigung mit KI-Unterstützung

Ausgestattet mit KI Power trifft der DEEBOT T30S PRO selbst die richtigen Entscheidungen für eine optimale Reinigung. Seine intelligente Reinigungstechnologie erkennt hartnäckige Flecken und beseitigt diese durch optimale Anpassung des Wasserverbrauchs. Ein Haustiermodus passt die Reinigung sogar an die Anwesenheit von Haustieren an, indem etwa die Bereiche um Katzentoiletten und Futternäpfe berücksichtigt werden. Der Interaktionsmodus ermöglicht die Sprachsteuerung des Roboters, eine Video Manager-Funktion den Zugriff auf die Videoüberwachung des Wohnraums via Smartphone. Die AIVI 3D-Technologie identifiziert und erkennt verschiedene Hindernisse auf dem Boden, um die Reinigung sicher und so weit wie möglich ohne manuelle Eingriffe zu optimieren.

Der DEEBOT T30S PRO ist ab September erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.099 € (Schwarz).